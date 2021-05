Alina Akselrad: la Miss Universo Argentina que se perfila como favorita

Alina Luz Akselrad es una modelo argentina ganadora del título Miss Universo Argentina y representante de su país en el concurso Miss Universo 2021. Alina ha participado en diversos concursos de belleza en los cuales ha sido coronada como la ganadora por lo que genera muchas expectativas para ser la Miss Universo de este año. Además de ello, debido a su gran simpatía, creatividad y originalidad Alina Akselrad es vista como una de las favoritas del jurado y por lo tanto una de las posibles finalistas.

La belleza Argentina creció en una familia judía siendo la segunda de tres hermanas. Sus padres son Daniel Akselrad, contador, y Silvia Toraño, locutora, aunque también se dedican al negocio inmobiliario. Alina estudió en el Colegio Bilingüe San Patricio en Córdoba y además de ser candidata a Miss Universo, la joven de 22 años es también locutora, tripulante de vuelo, coach ontológica y escritora.

No obstante la vida de Alina Akselrad no siempre ha sido fácil como parece ya que desde muy temprana edad la joven sufrió bullying debido a su sobre peso que no correspondía a los patrones habituales de belleza. Es por ello que Alina se involucra en campañas para la salud mental en los niños y adolescentes. Además de ello junto con su madre, Akselrad comparte un programa de radio llamado “Mundo de reinas” donde fomentan mensajes de aceptación y respeto. Por otro lado, la terrible experiencia con el bullying incentivó a Alina a estudiar para ser coach ontológica y participar en diversos proyectos sociales, dentro de Argentina, que promueven causas como la igualdad y la ley de talles.

La Miss Universo Argentina, también creó "Abraza tu poder", un proyecto que fomenta el correcto desarrollo de la personalidad, la comprensión de problemáticas actuales, la construcción del compromiso social desde la infancia y por último la premiación a quienes ante las adversidades de la vida han sabido superarse y trasponer las dificultades. Al parecer Alina ama las causas nobles ya que es además la embajadora de la ONG “Soles” la cual brinda apoyo a niños con cáncer y a sus familias.

Imagen: Gossipvzla

Finalmente, Akselrad también colabora con el comedor y merendero “De corazón a corazón”, donde niños de comunidades de escasos recursos tienen comida tres veces a la semana y, una vez a la semana, la merienda. En cuanto a su participación en concursos de belleza, Alina participó por primera en uno de ellos a sus 16 años, logrando su primera victoria como “Reina regional de la Asociación Civil del Vaso de Leche”, la cual trabaja para erradicar la desnutrición infantil. Entre algunos de sus otros títulos podemos mencionar: “Reina Nacional de la actividad Frutihortícola” “Miss Sudamérica” y “Miss Mundo Turismo” . Alina Akselrad es actualmente una de las candidatas más fuertes del certamen Miss Universo debido a su gran belleza y originalidad. Esto se pudo apreciar en su presentación en la categoría "Traje típico" para la cual se vistió como futbolista y rindió homenaje al fallecido icono del fútbol argentino Diego Armando Maradona.