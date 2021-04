La indignante denuncia de Kate Winslet sobre la industria cinematográfica

Kate Elizabeth Winslet Bridges, conocida mundialmente como Kate Winslet, nació el 5 de octubre de 1975, es una actriz británica de cine, televisión y teatro, ganadora de un Premio Óscar, cuatro Globos de Oro, tres Premios Bafta, entre otros. Sus padres son Roger John Winslet y Sally Ann Bridges. Sus padres también se dedicaron a la actuación pero en forma esporádica, pues las necesidades económicas los obligaron a emplearse en trabajos comunes y mal remunerados. Tuvieron tres hijos más, Anna y Beth, ambas actrices, y Joss.​

Kate Winslet asegura que sigue siendo real que muchos actores norteamericanos ocultan su sexualidad porque temen no ser contratados. En 2021, medio siglo después del código Hays y con el matrimonio igualitario en varios estados de los Estado Unidos, esta censura sigue vigente en Hollywood aunque no de manera clara y abierta.

En una entrevista con “The Sunday” la actriz asegura que conoce por lo menos cuatro figuras de Hollywood que están en esta condición, algunos son figuras en ascenso y otros son actores conocidos que, según Kate cuenta, siguen en el armario por miedo a represalias. Y añade: "Están aterrorizados ante la idea de que se revele su sexualidad y que eso les impida conseguir papeles de hetero. Eso es bien jodido".

Imagen: Lecturas

Kate Winslet prosigue citando el caso de un actor muy conocido, cuyo agente estadounidense le dijo que no hiciera pública su bisexualidad. Describe estos casos como muy dolorosos a lo cual admite: "Tienen miedo de que les descubran, y así es como lo dicen".

La actriz comenta: “Hollywood tiene que deshacerse de esa mierda pasada de fecha de "No puede interpretar a personajes hetero porque por lo visto es gay", y asegura que este problema sobre todo afecta a los hombres.

Imagen: Fotogramas

Continúa diciendo: "Podríamos haber tenido una charla acerca de cómo me siento al interpretar a una lesbiana [en Ammonite] y, posiblemente, quitándole ese papel a alguien", señala la actriz. "Pero estoy harta de no hablar sinceramente de mis auténticas opiniones y sé que el papel no se lo ofrecieron a nadie más. Aceptando este papel, tenía una oportunidad para llevar una historia LGBTQ a las salas de estar de la gente".