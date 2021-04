La reina Letizia marca tendencia con su cabello al natural

Que la reina Letizia tiene cabellos blancos no es ninguna novedad, todas las mujeres los tienen y el hecho de que los muestre tampoco, ya que lleva haciéndolo hace meses, y con toda intención. La utilización de barros y pigmentos naturales para el cabello es una tendencia cada vez más habitual en los salones de belleza y la reina Letizia no queda afuera de ello.

Es una extensión más de la cultura “Eco” a la que nos tiene acostumbrados Doña Letizia, ya que la podemos ver regirse por esta cultura en su alimentación, en su ropa, reciclando constantemente sus prendas de vestir y ahora en su canicie o cabello con canas.

Según la experta Eva Villar, nos dice: "Estas coloraciones naturales no debilitan el tallo del cabello y no afectan a la cutícula, que es la que aporta brillo al cabello. De ahí que de un tiempo a esta parte veamos el pelo de la Reina más fuerte, con más cuerpo, más volumen y más consistencia".

Otra conocida voz en cuanto a moda y estilismo se refiere: Yolanda Sacristán, nos expresa con respecto a la intención de la reina de mostrar sus cabellos naturales: "Es probable que sí tenga una intención, ya que Doña Letizia es una persona que suele atender mucho a los detalles. No me parece que haya sido un descuido en absoluto. En mi opinión, sus canas pueden esconder un mensaje: que no es o no quiere ser perfecta; que se siente cómoda y bella con su edad y que es libre para elegir cómo quiere mostrarse en sociedad".

Imagen: Vanitatis

Siguiendo la misma línea “Eco”, la actriz española Amaia Salamanca ha mostrado en su Instagram que también deja ver sus cabellos blancos naturales con un pie de foto que dice: “Sin filtro ni filtros” para expresar que muestra orgullosa sus incipientes cabellos blancos. La reacción de sus seguidores fue una locura, ya que más de 50.000 me gusta lo ha demostrado junto con mensajes alentadores por la naturalidad de sus cabellos.