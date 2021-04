El desgarrador anuncio de Scottie Pippen que conmueve al mundo del deporte

Día de luto en la NBA. Scottie Pippen, legendario jugador de la competición, que conquistó, junto a Michael Jordan, seis anillos, ha anunciado a través de su página oficial de Twitter el fallecimiento de su hijo, Antron, a los 33 años. Aún no se dio a conocer el motivo de la muerte del hijo de Pip, de 55 años, aunque la propia leyenda del deporte contó que sufría de asma crónico.

"Me rompe el corazón compartir que ayer me despedí de mi primogénito Antron. Los dos compartimos el amor por el baloncesto y tuvimos innumerables conversaciones sobre el juego", escribió Pippen, quien explicó: "Antron sufría de asma crónica y si no la hubiera tenido, realmente creo que habría llegado a la NBA".

"Sin embargo, nunca dejó que eso lo desanimara: Antron se mantuvo positivo y trabajó duro, y estoy tan orgulloso del hombre en el que se convirtió", prosiguió Pippen quien pidió respeto y apoyo para la madre, Karen McCollum, de quien se separó en 1990 tras dos años de matrimonio.

"Por favor, mantengan a su madre, Karen, y a toda su familia y amigos en sus pensamientos y oraciones. Un corazón bondadoso y un alma hermosa se fueron demasiado pronto. Te amo, hijo, descansa tranquilo hasta que nos volvamos a encontrar", cerró. Antron jugó South Georgia Technical College y de la Universidad de Texas, pero la enfermedad le puso un límite a sus objetivos.