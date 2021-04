Daniella Chávez, la fanática del América que desafía los límites de Instagram con una osada foto

La bella modelo chilena y seguidora de las Águilas del Club América, Daniella Chávez, desafió a la censura con un mensaje en redes sociales, acompañado de una fotografía en un sensual bañador. La guapa modelo, quien denunció haber sido censurada en Tik Tok por mostrar su cuerpo, criticó que ya no hay libre expresión con un largo mensaje.

La foto con la que acompañó el mensaje.

"Cada día las redes sociales censurando más y más! Ya no hay libre expresión de ningún tipo! Ahora solo funciona para las empresas o disqueras que pagan para tener like y seguidores! al resto los limitaron a todos! En tiktok ya me censuraron y no hice nada! Hay videos que muestran todo y ahí están cómo si nada!", escribió molesta.

Y, en la misma línea, agregó: "También pasa; que la que no puede denuncia y de esas hay muchas! En vez de denunciar cuídese haga algo por ustedes y deje vivir al resto! Mire que criticando o denunciando no va ser mejor persona, no va adelgazar y menos me hará brillar menos!".

"Mientras yo sigo brillando usted sigue sin salir adelante porque está preocupado del otro cuando debiera estar preocupado solo de usted", cerró la modelo que, además, ganó fama criticando con dureza a Lionel Messi luego de perder las dos finales de Copa América con Chile.