Muy dulce: cómo hacer unas deliciosas naranjas caramelizadas con sólo ¡3 ingredientes!

Existen miles de formas de preparar frutas y verduras. Hoy en día, podemos utilizar hasta las cáscaras y semillas para acompañar ciertas recetas. En este caso, podemos confitar o caramelizar tanto la naranja entera o también reciclar sus cáscaras y disfrutar de un antojo ideal.

Esta receta permite que cualquier cítrico sea nuestro protagonista, podemos reemplazar las naranjas por limas o pomelos y disfrutar de un sabor dulce y muy fresco.

Ingredientes:

5 naranjas (preferentemente sin semillas)

(preferentemente sin semillas) 200gr de agua

400gr de azúcar blanco normal

Opcional: chocolate negro cobertura

Preparación:

Comenzamos hirviendo agua en una cacerola, lavamos bien y cortamos las naranjas en rodajas con un grosor de medio centímetro, en caso de tener semillas se las retiramos con cuidado. Las colocamos en el agua hirviendo con cuidado de no romperlas y las hervimos por unos 5-10 minutos para retirar el amargor o acidez que puedan tener.

Las retiramos de la cacerola con ayuda de una espumadera y las colocamos en agua fría para que se templen más rápido. Limpiamos la cacerola y nuevamente colocamos los 200gr de agua junto al azúcar. Mezclamos y dejamos hervir a fuego medio removiendo de vez en cuando para que se forme un almíbar.

Cuando el almíbar este hirviendo, colocamos las rodajas de naranja y bajamos la temperatura a mínimo. Removemos con cuidado de no romper las naranjas y las dejamos durante aproximadamente una hora o hasta que veamos que la parte blanca de la cáscara este más clara. Debemos removerlas de vez en cuando para que no se peguen o quemen, aunque a fuego mínimo no es necesario estar al pendiente.

Retiramos las naranjas del almíbar y las escurrimos bien, las colocamos en una placa para horno con papel manteca y las dejamos secar a temperatura ambiente. Este proceso puede llevar de 24 a 48 horas dependiendo del clima del lugar o bien podemos secarlas en un horno a 100º a mínimo durante 50 minutos.

Una vez secas, podemos decorarlas con azúcar normal o bien podemos fundirlas en chocolate. Basta con derretir el chocolate a baño maría cuidando de que no entre en contacto con el agua o en el microondas en intervalos de 30 segundos para que no se queme. Cubrimos la mitad de la naranja con chocolate y la dejamos enfriar en el papel manteca. Y ahora, ¡solo queda disfrutar!

Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinamosjuntos@napsix.com .También nos puedes escribir para recibir el newsletter que estamos preparando para que cocinar sea cada vez más fácil.

¡Te contestaremos a la brevedad!