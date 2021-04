Muy fácil: prepara un delicioso bizcocho de yogurt de limón ¡En 3 pasos!

Este bizcocho es liviano y esponjoso, ideal para acompañar desayunos o té en la tarde. Para realizar el bizcocho de limón utilizaremos en esta receta yogurt de limón que acompañaremos con rayaduras de limón para acentuar el sabor. Puedes utilizar el yogurt que más quieras y crear las combinaciones que más te gusten. Por ejemplo, puedes hacer bizcocho de yogurt de frutilla y agregarle pedacitos de fruta. O bizcochos de yogurt natural y mezclarlo con frutos secos.

Cualquiera sea la combinación que elijas, esta receta se te hará muy fácil. La razón de que sea tan sencilla es que utilizarás el vasito dónde viene el yogurt como medidor. De esta manera, lograrás que las medidas sean homogéneas y no tendrás errores en tu receta. Si nunca has hecho bizcocho de yogurt, no dejes de intentarlo. Es muy fácil y rápido y de seguro le encantará a toda la familia. Además, podrás utilizar el bizcocho como base en otras preparaciones que lo necesiten, por ejemplo para hacer cake pops de yogurt.

Ingredientes:

1 yogurt de limón

1 medida (con el vasito de yogurt) de aceite de girasol

2 medidas(con el vasito de yogurt) de azúcar

3 medidas (con el vasito de yogurt) de harina

3 huevos

1 sobrecito (16g) de levadura en polvo o polvo de hornear

Mantequilla o margarina para engrasar el molde

Procedimiento:

Primero, precalentamos el horno a 180 grados.

Luego, ponemos el yogurt en un bowl, junto con los huevos y el azúcar y batimos. Añadimos la levadura, la harina, el aceite y la ralladura de limón.

Batimos bien hasta que logremos una masa fina y homogénea. Ponemos la preparación en el molde. Horneamos 35 minutos a 180 grados y dejamos enfriar antes de desmoldar.

