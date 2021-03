¿Qué es lo primero que ves en el dibujo?: asombrosa prueba de personalidad

Las pruebas de personalidad son un verdadero furor en las redes sociales. Los internautas descubrieron en ellas una excelente alternativa para combatir el aburrimiento y además, para conocer en pocos segundos aspectos de su forma de ser que, quizás, desconocían. Aquí te proponemos un nuevo reto que te sorprenderá con sus asombrosos resultados.

¿Te animas a descubrir lo que revela sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa y déjate sorprender! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Conejo: eres una persona muy inteligente y práctica para resolver conflictos. No le tienes miedo a nada y te caracterizas por tu gran valentía. Detestas equivocarte y por ello, antes de tomar cualquier decisión analizas todos los beneficios y desventajas. Los demás te ven como alguien muy tranquilo y contagias tu estado de paz a todos los que te rodean. Eres muy objetivo y con frecuencia tus amistades acuden a ti en búsqueda de buenos consejos.

Helado: eres alguien muy curioso. Te gustan los desafíos y constantemente te encuentras en la búsqueda de nuevas aventuras para ponerte a prueba. La zona de confort no es lo tuyo. Eres muy atento y amoroso con todo aquél que se cruza en tu camino. No te gusta discutir y prefieres mantenerte al margen de los conflictos. Consideras que nada es para siempre y por eso vives tu vida al máximo. No hay nada que te produzca mayor felicidad que ver contentos a las personas que amas.