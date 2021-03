Práctico y fácil: las 5 funciones ocultas de WhatsApp que te solucionarán la vida

Evita que la memoria de tu Smartphone se sature: Los archivos innecesarios suelen llover en las conversaciones de WhatsApp, sobre todo en grupos de familias y amigos, como esas frases motivacionales, o extensos videos que prometen la solución a problemas financieros e incluso curas milagrosas para distintas enfermedades. Para evitar esto, sólo debes seguir estos sencillos pasos: deberás entrar en “Ajustes”, luego ingresa en la pestaña que marca “Chats” una vez ahí podrás desactivar la opción “Visibilidad de archivos multimedia”.

No quedes en evidencia con las conversaciones que no deseas leer: A todos nos ha pasado que por estar muy ocupados hacemos caso omiso de alguna conversación que nos parece poco fructífera y entonces olvidamos responder, quedando en evidencia que hemos leído dicho mensaje. Bueno, la buena noticia es que , así como lo haces en tu correo electrónico, aquí puedes marcar un mensaje como “no leído”. Simplemente debes pulsar sobre el chat por unos segundos y elegir la opción “Marcar como No Leído”.

No dejes rastro de tu última conexión: Si no deseas que los demás sepan en que momento estás conectado a WhatsApp, puedes solucionarlo ajustando tus opciones de privacidad. Solo tienes que posicionarte sobre la opción de “Ajustes”, luego en la pestaña que dice “Cuenta”, y una vez ahí encontraras la opción de “Privacidad”; selecciona la opción “Visto por última vez” y podrás desactivar el horario de tu última conexión (Puedes hacerlo con contactos seleccionados o con todos), solo recuerda que tu tampoco podrás saber el último horario de conexión de los demás.

Conoce el estatus de tu mensaje enviado: Si eres de esos ansiosos que necesitan saber si la otra persona ha recibido el mensaje, lo ha leído o lo ha ignorado, este truco es para ti. Deberás presionar sobre el mensaje y seleccionar la opción de los tres puntitos verticales, acto seguido da clic sobre la pestaña “Info.” y se te mostrará un informe con los detalles del mensaje.

Este mensaje se autodestruirá en 3, 2, 1: Si lo tuyo es jugar al espía, o simplemente no quieres conservar algunos detalles de una conversación que podrían jugarte en contra, la mejor opción que WhatsApp tiene para ti son los mensajes que se autodestruyen. Es muy sencillo, una vez dentro del chat solo debes posicionarte sobre el nombre del contacto; aparecerá la opción de “Mensajes temporales”, ahora solo debes darle clic en “Activar”.