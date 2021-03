Meghan y Diana ¿un mismo destino? La duquesa se defiende y denuncia acoso mediático

No es casual que a pocas horas de conocerse la entrevista de Meghan Markle y Harry con Oprah Winfrey aparezcan acusaciones contra Meghan. ¿Estaremos en presencia de otro caso de descredito como el que sufrió Diana de Gales?

El diario The Times en el Reino Unido afirmó que la esposa del príncipe Harry enfrentó una denuncia de intimidación presentada por uno de sus asesores cercanos durante su tiempo como miembro de la realeza en el Palacio de Kensington, algo que su oficina ha negado enérgicamente.

El palacio respondió: "Estamos claramente muy preocupados sobre las acusaciones, publicadas en el diario, The Times tras la denuncia de un ex empleado del duque y la duquesa de Sussex", afirma la primera parte del comunicado. "En consecuencia, nuestro equipo de RR.HH. investigará las circunstancias descritas en el artículo", continuó el comunicado. Se invitará a participar a los miembros del personal involucrados en ese momento, incluidos aquellos que han dejado el hogar, para ver si se pueden aprender lecciones sobre el hecho. La Casa Real ha tenido una política de Dignidad en el Trabajo durante varios años y no tolera ni tolerará la intimidación o el acoso en el lugar de trabajo", finaliza la defensa oficial.

Imagen: Refinery 29

Por otro lado el portavoz de los duques Sussex Harry y Meghan, dijo: "La duquesa está entristecida por este último ataque a su persona, particularmente como alguien que ha sido blanco de acoso y está profundamente comprometida a apoyar a quienes han experimentado dolor y trauma. Está decidida a continuar su trabajo generando compasión en todo el mundo y seguirá esforzándose por dar el ejemplo de hacer lo que es correcto y hacer lo que es bueno"

Imagen: Vanity Fair

"Llamemos a esto por lo que es: una campaña de difamación calculada basada en información engañosa y dañina", dijo el portavoz del príncipe Harry y Meghan Markle. "Estamos decepcionados de ver que este retrato difamatorio de la duquesa de Sussex ha recibido credibilidad por parte de un medio de comunicación", continuó, "No es una coincidencia que las acusaciones distorsionadas de hace varios años destinadas a socavar a la duquesa se estén informando a los medios británicos poco antes de que ella y el duque hablen abierta y honestamente sobre su experiencia de los últimos años" finalizó el portavoz en alusión a la entrevista con Oprah Winfrey.