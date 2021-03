"Habría muerto por la bebida": la dura confesión de un ex Manchester United

La vida que lleva un futbolista en muchas ocasiones suele levantar envidias, pues de inmediato se piensa que todo es fama, dinero y lujos, pero no siempre es el caso, para prueba la historia del exarquero irlandés, Roy Carroll, quien alcanzó la cúspide de su carrera militando para el Manchester United (2001-2005).

Sin embargo, recuerda que en su etapa como futbolista vivió un auténtico infierno, debido a que cayó en la depresión y el alcoholismo. El exguardameta no duda en aceptar que su vida estuvo en riesgo por dichos factores. "Estaba en una habitación oscura y bebía mucho. No tuve ayuda externa. Nadie sabía qué me pasaba porque nunca hablé de eso".

"Todo el mundo pensaba que era el chico más feliz del mundo, pero me iba a casa, cerraba la puerta y me golpeaba la cabeza contra la pared. Me tomaría unas copas para intentar olvidar", comentó en diálogo con Daily Mail. Según relata Carroll, el problema se desencadenó después de una larga inactividad, que le generó ansiedad y lo hizo caer en la depresión.

"Para mí, fue como deshacerme de la depresión. Bebía y me olvidaba de eso. Pero al día siguiente, las cosas empeoraban y volvía a beber. Eso no funciona. Fui a rehabilitación porque otros querían que lo hiciera: mi esposa, mi agente y mis amigos. Yo no veía que me pasara nada, ése era mi mayor problema", sostuvo.

Y cerró: "Tenía mucho tiempo libre, mi forma de beber era una locura. Si no me hubiera detenido, no estaría aquí hoy. No creo que mi cuerpo lo hubiera resistido. Nunca estuve en esa etapa en la que me hubiera suicidado, pero habría muerto por la bebida. La depresión vuelve de vez en cuando; nunca me voy a deshacer de eso".