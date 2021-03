Rompió el silencio: ex novia del rey Felipe habló por primera vez de su relación

La ex modelo Eva Sannum habló por primera vez de lo que fue su relación con el entonces príncipe Felipe VI, en 1997. En una entrevista que brindó para un medio noruego, la blonda contó algunos detalles de su vida junto al ahora rey de España. Además, recordó cómo la trató la prensa española por aquellos años en los que ella era la candidata a casarse con el royal.

En conversación con Aftenposten, Eva comenzó negando rotundamente haber recibido instrucciones o algún tipo de “entrenamiento” para enfrentarse al mundo ya que su popularidad crecía al estar junto a Felipe: “Tal vez fui un poco terca, quizá debería haber hecho una declaración. La gente probablemente piensa que perdí una vida con yates y champán. Pero no se dan cuenta de que es agotador. Es una vida llena de limitaciones”.

Eva nunca ha querido tomar protagonismo en los medios por contar intimidades de la familia real, ni sus historias de amor con el príncipe, aunque bien podría haberlo capitalizado su decisión fue no dar declaraciones: “Llevo muchos años evitando usar esta vieja historia mía de España. Puede parecer un poco arrogante, pero no quiero que nadie piense que hablo de mi pasado con la prensa y del príncipe, o que doy una entrevista porque echo de menos ser el centro de atención”.

Fuente: EFE

Con respecto a cómo se conocieron, el entonces príncipe Felipe y Eva Sannum, la ex modelo de lencería comentó que el príncipe Haakon de Noruega no había sido un celestino como los medios lo habían dicho. Entonces explicó con total sinceridad: “Felipe y yo nos conocimos completamente por casualidad cuando yo vivía en Madrid. Y sucedió en 1996”, seguido a esto la blonda hizo una reflexión sobre lo que decía la prensa: “Cuando eliges no comentar nunca algo, como hice yo, muchas veces se establecen en la prensa algunas verdades que no corresponden a la realidad. Que una declaración se repita con frecuencia no significa que sea cierta”.

Cuando se conoció que Eva y Felipe estaban juntos a través de unas fotos que se filtraron, la prensa y muchos fotógrafos se instalaron debajo del departamento que la modelo alquilaba junto con un amigo en St. Hanshaugen en Oslo. “Teníamos una rutina todas las mañanas en la que mi amigo escaneaba cuántas personas estaban allí. Coches despacio, gente caminando. Rápidamente aprendimos quién era qué. Decidí desde el principio no mirar a la cámara de los paparazzi. No quería que nadie pensara que me gustaba que fotografiaran. Durante un tiempo consideré usar la misma ropa todos los días”, recordó la ex novia del rey Felipe VI.