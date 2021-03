15 años después del estreno: la emotiva carta de Miley Cyrus a Hannah Montana

En las últimas horas, Miley Cyrus le dedicó una emotiva y extensa carta Hannah Montana, el personaje que la vio crecer y que le permitió saltar al estrellato. Hace 15 años veía la luz el primer capítulo de la tira que fue un sensacional éxito en la pantalla chica. Tuvo récord de audiencia y se emitió casi seis años por Disney Channel. De la serie nacieron también tres trabajos discográficos que alcanzaron el primer puesto en las listas de ventas en los Estados Unidos.

"Hola Hannah. Ha pasado bastante tiempo. 15 años para ser exactos. Desde la primera vez que me coloqué esas mechas rubias sobre mi cabeza en el mejor intento de ocultar mi identidad. Luego me pasé a una bata de felpa rosa que llevaba dentro una gran mujer con un enorme corazón. Entonces no lo sabía, pero eso es lo que siempre viviría de ti. Y no solo en mí, sino en millones de personas alrededor de todo el mundo", comenzó escribiendo la joven actriz y cantante.

Habló de uno de los momentos más tristes que vivió durante las grabaciones. "Perdí a mi abuelo durante el rodaje del primer episodio de la primera temporada. Él quería aguantar hasta ver el estreno que era el 24 de marzo, pero murió el 28 de febrero. Aunque llegó a ver el anuncio televisivo que pusieron durante la película ‘High School Musical’ y dijo que era una de las cosas que más le había hecho sentir orgulloso de su vida. Se me rompió el corazón, pero estaba satisfecha de saber que podía llevar su nombre junto al de mi padre en todos los créditos finales", redactó.

En la misiva recordó a sus amigos Emily Osment, Mitchel Musso y Jason Earles y también, rememoró versos de 'Wherever I Go', el single con el que se titula el último capítulo de la serie. “Hannah, espero que me estés oyendo y te creas estas palabras que digo. Tienes todo mi amor y gratitud. Darte vida durante seis años fue todo un honor. No solo estoy en deuda contigo sino también con todos los que creyeron en mí desde el principio. Tienes mi lealtad y más profundo aprecio hasta el final. Con toda sinceridad te digo gracias", expresó.

Finalmente cerró: "No pasa un solo día sin que olvide de donde vengo. Un edificio en Burbank, California, con una habitación llena de gente con el poder de cumplir mi destino. Y eso hicieron. Me dieron a ti. El mayor regalo que una chica podía pedir. Te quiero, Hannah Montana. Siempre, Miley".