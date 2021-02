Miley Cyrus enciende TikTok con su presentación previa al Super Bowl

La cantante Miley Cyrus ofreció un concierto por la plataforma TikTok a unas horas antes de la gran final del Super Bowl, el cual fue dedicado a los trabajadores de salud que luchan contra la COVID-19. Vestida con un uniforme de los jugadores de Futbol Americano, la cantante hizo vibrar a los miles de asistentes al Super Tazón de este domingo.

La estadounidense incluyó en el concierto canciones del Plastic Hearts, el último album que promociona, además de algunos covers que fueron muy elogiados por sus fans. Entre las canciones más destacadas se pudieron escuchar "Head Like a Hole" de NIN y "Jolene", original de Dolly Parton.

"Muchos nos hemos sentido rotos este año, la letra de la siguiente canción la necesito decírmela a mi misma, esta canción es sobre no rendirse" mencionó la cantante en uno de los momentos más emotivos de la tarde antes de entonar la pieza "The Climb". Joan Jett también tuvo participación estelar en setlist con "Bad Karma", "Reputation" y "I Hate Myself for Loving You".

Otro de sus invitados fue Billy Idol, con quien la cantante se echó una espectacular presentación de "Night Crawling" para deleite de todos los espectadores, tanto los que estuvieron presentes como para los fans que siguieron la transmisión a través de TikTok.

No cabe duda que Miley Cyrus conquistó el Super Bowl LV pese a no presentarse en el Halftime show, lugar que este 2021 se reservó para The Weeknd. Y, tal vez, el momento clave para lograr lo anterior, fue cuando interpretó "Wrecking Ball" y no pudo evitar las lágrimas al hacerlo.