La NBA en alerta por una posible lesión de Stephen Curry

La jornada de este sábado en la NBA se abría con un gran duelo entre Stephen Curry y LaMelo Ball en el juego entre Golden State Warriors y Charlotte Hornets, sin embargo, cuando inició el encuentro la estrella no inició el partido a pesar de estar uniformado con el jersey de los Dubs.

En los minutos previos al inicio del juego, tuvo una conversación con el cuerpo médico y Steve Kerr para tomar la decisión de no jugar la contienda. Anthony Slater, de The Athletic, informó que la ausencia de Curry al inicio del juego no se trataba por protocolos de la NBA para casos y rastreos de coronavirus.

El departamento de presa de los Warriors tampoco aclaro la situación y solamente escribió: "Stephen Curry no se siente bien y no jugará el partido de esta noche". ¿Qué pasó con Steph? Se esperan novedades sobre lo sucedido pero las alarmas están encendidas ante una posible lesión de la megaestrella de los Warriors.