OMG: así luce hoy la niña que actuó con Jennifer Aniston en 'Una esposa de mentira'

Una esposa de mentira se estrenó en la pantalla grande diez años atrás y fue un éxito en taquilla. Cuenta la historia de un cirujano plástico que para conquistar a una bella joven contrata a su ayudante y sus hijos para que se hagan pasar por su familia. Con el fin de demostrarle a su enamorada que su amor por ella es muy grande le asegura que es capaz de divorciarse de su mujer.

El elenco contó con actores de lujo: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Brooklyn Decker, Bailee Madison y Nick Swardson. En la actualidad, muchos de ellos se encuentran muy cambiados. Un claro ejemplo de ello es el caso de Madison que hoy ya tiene 21 años, luce muy hermosa y cuenta con una gran experiencia como actriz.

Antes del estreno del film, la pequeña artista ya había realizado otras 11 producciones para la pantalla grande. Su carrera profesional la inició cuando tenía tan solo dos semanas de edad en un anuncio publicitario. Trabajó en comerciales para Walt Disnet, Sea World y Cadillac. Con ocho años se ganó el corazón de miles de espectadores en 'El mundo mágico de Terabithia'.

Hoy cuenta con un gran historial no sólo en el cine, sino también en televisión. Tiene más de 18 participaciones en programas de la pantalla chica entre los que se destacan capítulos de 'CSI:NY', 'House' y 'La Ley y el Orden'. También trabajó junto a Selena Gomez en la tira 'Los hechiceros de Waverly Place', que se emitió por Disney Channel en 2007 y personificó a Blancanieves de joven en 'Once Upon a Time' en 2012.

En las redes, Bailee se muestra muy activa y constantemente comparte material con sus cerca de tres millones de seguidores. El paso del tiempo si que se nota en ella que dejó de ser una tierna niña para convertirse en una hermosa y elegante mujer.