No se lo esperaba: Letizia Ortiz descolocó a una famosa humorista con una pregunta

En una de las últimas emisiones de La noche D, el programa humorístico español que conduce Dani Rovira en La 1, estuvo como invitada la actriz y cómica Ana Morgade. Junto a ella estuvieron presentes en el piso Anabel Alonso, Berto Romero y Rosario Pardo. En un momento de la velada, mientras se desarrollaba una charla distendida a pura risa, el conductor les consultó curioso a los artistas quién era la persona ante la que les había impactado más actuar.

"A mí me hizo mucha ilusión actuar para la reina Letizia", confesó Morgade sin dudarlo. Acto seguido contó cómo fue su encuentro con la monarca en el certamen de monólogos científico FameLab, del que la mujer de Felipe VI es fanática. "Va porque le apetece, no es nada institucional", señaló la artista que fue presentadora de la competencia durante dos años consecutivos.

Un día, al final del espectáculo la soberana española pidió hablar con ella. "Cuando terminé el bolo, resudada, cochina con el moño, viene un señor muy tocho y me dice ‘su majestad quiere hablar con usted’. Con la espalda sudada, qué vergüenza...", contó al aire.

Morgade reveló que durante un largo rato estuvieron hablando e indicó que para ella al principio fue complicado porque no sabía bien cómo dirigirse a Letizia. “Un lío eso del usted, vos”, expresó. Lo más curioso sucedió después: en un momento de la charla ella le dijo a la reina "pero si usted es muy joven" y la respuesta de ella la descolocó.

“Me dijo ‘¿cuántos años me echas?’, y dije hostia como me equivoque de mucho me decapitan”, contó. La humorista “tiró muy por abajo” su respuesta. “Pero claro, que de repente la reina de España te diga ‘cuántos me echas’ como si estuvieras en un bar... joder, no me he visto en otra”, aseguró.