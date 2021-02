La triste historia del perro más extraño del mundo

Un extraño fenómeno en el mundo animal ha tenido lugar en la ciudad de Aclán, en Filipinas; allí nació Cíclope un pequeño perro con extrañas malformaciones. La triste historia de este cachorro es el reflejo de un acontecimiento difícil de explicar por sus características y del cual no existen mayores antecedentes en el mundo.

El perrito nació, como su nombre “Cíclope” bien lo indica, con un solo ojo en el centro de su cráneo; pero esta no fue su única particularidad, además carecía de nariz y poseía dos lenguas. Dentro de su camada su madre parió a cinco cachorros más, pero ninguno de los otros animalitos nacidos el 6 de febrero presentó malformaciones como su hermano.

Amie de Martin, dueña de la perra parturienta, no daba crédito de lo que le mostraban sus ojos. Por esto mismo le tomó varias fotografías al cachorro y las compartió a través de su cuenta en la red social Facebook. Con numerosas complicaciones en su salud derivadas de las malformaciones, muchos se hubieran dado por vencidos con el pequeño animal; pero este no fue el caso de Amie, quien intentó mantenerlo con vida.

Foto: Facebook Amie de Martin

Alimentándolo con fórmula a través de un gotero, debido a que se le imposibilitaba amamantarse de su madre como el resto de sus hermanos, su dueña esperaba que pudiera salir adelante. Sin embargo la falta de nariz también le hacía muy difícil respirar; el pobre animal empezaba a mostrar serios signos negativos en su salud.

Foto: Facebook Amie de Martin

Cíclope fue llevado al veterinario, donde verificaron que su pronóstico no era positivo, finalmente el pequeño perro falleció, no logrando llegar a las dos semanas de vida. Algunas de las hipótesis que se plantean es que la ciclopía se puede haber desarrollado por el hecho de que la parte frontal del cerebro no se llegó a dividir en sus dos hemisferios]; por otro lado otra de las causales de la malformación puede haberse debido a la avanzada edad de su madre.