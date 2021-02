El video de Flor Peña que generó un gran revuelo en las redes sociales

Flor Peña si que sabe generar revuelo. No sólo lo hace en los medios cuando expresa su opinión sobre determinados temas, sino que también en redes cuando comparte fotografías y videos. Recientemente estuvo en boca de todos al participar del testeo de la vacuna china Sinopharm. La actriz junto a su pareja, Ramiro Ponce de León, fueron parte de la campaña llevada adelante por la Fundación Huésped.

"Me siento bien, me duele un poquito el brazo. Es una experiencia re linda. Les cuento que esta primera etapa del voluntariado ya se cerró, pero se van a abrir otras. Y aclaro que no es por ser famosa que pude ser voluntaria, sino que estaba abierto a cualquier ciudadano", señaló al aire en Flor de Equipo luego de recibir la vacuna.

"Está buena la experiencia más allá de saber si me dieron la vacuna o el placebo. Este estudio termina en un año y recién ahí te lo cuentan. De todas maneras, en algunas semanas me puedo hacer un estudio de anticuerpos, que corre por cuenta de cada uno, y no tenés que informarlo", agregó.

En sus redes, cada vez que comparte material también genera una gran repercusión. Esto fue lo que ocurrió en las últimas horas cuando subió parte del backstage de una sesión de fotos que realizó junto a Ponce de León. Hubo quienes festejaron su actitud y otros, que la criticaron.

"Que payasa, se quiere sacar años", "Parecen Matías Ale y Graciela Alfano en el programa de Chiche. Muy bizarro", "Guarden la intimidad para ustedes. No da", fueron algunos de los mensajes que le dejaron. Por otro lado, estuvieron quienes la defendieron y apoyaron: "Cuánto comentario envidioso y mala leche por favor. Métanse en sus vidas y dejen vivir", "Hermosos, los amo".