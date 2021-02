WhatsApp: enterate por qué es crucial que actives la verificación en dos pasos

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo. No sólo facilita la comunicación a millones de personas sino que también es uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes que buscan apropiarse de la cuenta de otros usuarios para introducir malware bancario o inundar la app con spam.

Desde hace años, para evitar que esto ocurra, la app implementó una función que es crucial si deseas no ser víctima de la inseguridad. El problema es que no muchas personas conocen de qué se trata y por eso la omiten. Seguramente en algún momento la debes haber oído al pasar y no le diste importancia: "verificación en dos pasos".

Por lo general, hay muchos usuarios que usan una única contraseña, PIN u otro código de seguridad para acceder a sus cuentas. Pero, por más difícil que este sea, para los delincuentes cibernéticos es fácil de descubrir. Por ello es esencial tomar ciertas medidas de precaución y aquí entra en juego la verificación en dos pasos. Consiste en un sistema que obliga a introducir dos credenciales para confirmar la identidad, por lo que le añade una capa extra de seguridad y complica la tarea de los intrusos.

¿Cómo funciona? La app crea una clave que envía al usuario por mensaje de texto. Este es el primer método de verificación, pero no el más seguro. Con los dos pasos, le permite a WhatsApp crear una segunda contraseña que es el propio usuario quien la elige: un código de seis números. Esta clave es solicitada por la aplicación cada siete días para confirmar la identidad de quien usa la cuenta en el smartphone.

¿Cómo crearla? Basta con abrir la app, dirigirse a 'Cuenta' y pulsar sobre 'Verificación en dos pasos'. Se abre una ventana donde hay que activar la opción. Es simple, rápido y muy seguro. Es importante aclarar que ese código se puede cambiar cuando el usuario lo desee y tantas veces quiera.