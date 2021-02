¿Qué ves primero en el dibujo?: asombrosa y sencilla prueba de personalidad

Las pruebas de personalidad están causando sensación en las redes sociales. En ella se pueden encontrar de todo tipo: hay desde las más clásicas hasta las más insólitas e impensadas. Los internautas encontraron en ellas una gran alternativa para combatir el aburrimiento y además, sus asombrosos resultados han sorprendido a más de uno. Por esta razón, aquí te proponemos un nuevo reto que te permitirá saber más acerca de tu forma de ser de una manera muy sencilla.

¿Te animas a descubrir lo que dice acerca de ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte al instante. Allí todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Llave: eres una persona que se destaca por su tranquilidad. Para ti, lo más importante en la vida es la paz interior. No te gustan los problemas ni las discusiones, por eso muchas veces prefieres mirar hacia otro lado para evitar entrar en esos líos. Tienes los ojos puestos en el futuro y sabes muy bien lo que quieres. Eres muy organizado y responsable con todo lo que emprendes, lo cual te hace más fácil cumplir tus metas en corto plazo. Eres alguien muy proactivo que siempre está planeando realizar alguna actividad nueva. En cuanto a tus relaciones, eres muy amoroso y cordial con todo aquél que se cruza en tu camino.

Ciudad: te destacas por ser alguien muy extrovertido y alegre. Cuando asistes a un evento, rara vez pasas desapercibido. Aunque te cueste o no lo quieras aceptar, eres una fuente de inspiración para mucha gente. Tienes una manera muy particular de ver la vida que muchos admiran. Consideras que el paso por la Tierra es muy corto y por ello no hay que privarse de hacer absolutamente nada. Eres muy bueno dando consejos y tus amigos acuden a ti con frecuencia para que los asesores en la toma de decisiones. Eres generoso y siempre te encuentras bien predispuesto a darle una mano a quien lo necesite.