Picante y polémico: Chávez Jr. recordó la pelea con Maravilla y destrozó al argentino

Julio César Chávez Jr. cerró el 2020 con una victoria por nocaut ante el ecuatoriano Jeyson Minda, luego de haber caído ante Mario Cázares en su regreso a los cuadriláteros. El mexicano, que detuvo su actividad en las redes sociales, prometió retomar su carrera y buscar un combate de campeonato en los próximos meses.

Una situación parecida enfrentó Chávez Jr. a principios de la década del 2010, cuando era considerado uno de los mejores boxeadores en la categoría de los medianos y portaba el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Sin embargo, fue el 15 de septiembre de 2012, en el Thomas & Mack Center de Las Vegas, cuando comenzó a desmoronarse.

Sin actividad desde hace dos meses, el 'Hijo de la leyenda' rememoró en una entrevista su primera derrota como profesional ante el argentino Sergio Maravilla Martínez. El púgil mexicano llegaba como invicto en 46 contiendas previas y había logrado defender su cetro hasta en tres ocasiones. Pero algo pasó y se vino abajo.

"Fue una pelea muy dura. Yo no estaba bien concentrado, los primeros rounds me pegó una chinga, me corrió para todos lados. Tardé en reaccionar. Se sintió una vibra bien especial, como que se iba a repetir la historia Chávez vs Taylor, 23 años después. "Estuve a unos segundos de noquearlo, pero aguantó. Ya no volvió a ser el mismo, 'Maravilla' Martínez se acabó en mi pelea", dijo.

Aquella noche, 'Maravilla' le arrebató el título mundial de las 160 libras por decisión unánime. En la memoria de Chávez Jr., sin embargo, quedó el recuerdo de una pelea en la que pudo haber mandado a la lona al argentino, aunque salió sin el cinturón 'verde y oro' de la velada. (Heraldo)