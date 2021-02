Casi enseña de más: la instantánea de Mon Laferte que enamoró a Lali Espósito

Norma Monserrat Bustamante Laferte, artísticamente conocida como Mon Laferte dejó a muchos de sus seguidores sin capacidad de reacción al mostrar la perfección de sus piernas. La artista suele disfrutar de volver a revisitar aquellos hechos o lugares que han dejado una marca en su vida.

Actualmente ha vuelto a su país natal, el Chile que tanto ama, y no para de compartir imágenes de su Valparaíso querido en su cuenta de Instagram donde posee más de 3 millones de seguidores. Junto a un mensaje que reza “Valparaíso te amo 😭 #semevaaquemarelcorazón”, compartió las instantáneas que enamoraron a sus seguidores.

En una reciente entrevista para el medio chileno La Tercera realizó declaraciones de lo que este hermoso lugar significa para ella: “Ahora he estado mucho en ese lugar y veo el paisaje que tenía vista al mar todo el tiempo y es como ¡wow!: lo encuentro cada vez más bello”.

“Es muy melancólico también. Caminar por toda la costa de Viña era lo que hacía cuando era chica y ahí me acuerdo que componía mis primeras canciones. Buscaba el cliché del romanticismo, de las canciones y todo eso. Me iba buscando que me dejara llevar toda esta furia del mar e iba en ese mood. Entonces, ahora voy a lo mismo cuando vuelvo. Eso no ha cambiado en mí”, revive emociones pasadas en su relato Mon Laferte.

La publicación supero los 70 mil likes en menos de una hora, e incluso la cantautora argentina Lali Espósito no pudo resistirse al encanto de Mon, teniendo que dejar su propio “me gusta”. Sus fans la elogiaron con distintos mensajes como estos: “Que linda fotografía, te pasaste!! 👏👏”, “😍😍😍😍”, “Amooo amooo amoooo mucho ❤️😍”, “😍😍❤️❤️”, “Te amo 😍😍 ya quiero verte con cabello largo 😍😍”, “Hermosa, mi bella mon ❤️”.