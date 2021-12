En quién se inspiró Raúl Méndez para darle vida a su personaje en 'El señor de los cielos'

El señor de los cielos es, sin lugar a la menor duda, una de las producciones televisivas más exitosas del último tiempo. Se estrenó en abril de 2013 por Telemundo y Canal Caracol y de inmediato, acaparó toda la atención de la audiencia. Fue escrita por Luis Zelkowicz y Mariano Calasso y narra las aventuras y delitos que cometió el mexicano Amado Carrillo, a quien se lo llamó Aurelio Casillas en la ficción. Fue Rafael Amaya quien se puso en la piel del personaje principal y se lució delante de las cámaras.

Otro de los que también supo deslumbrar fue Raúl Méndez. El actor mexicano interpretó a Victor Casillas, conocido por todos como Chacorta y era el hermano del protagonista. Para tristeza de millones de seguidores de tira, el artista decidió bajarse de la tercera temporada por varios motivos. Por un lado, por una falta de acuerdo monetario y, por el otro, por nuevos desafíos en su carrera artística que no podía dejar pasar.

"Fueron dos motivos, uno sí fue el económico. Evidentemente cuando tu vez que una producción es un éxito y que está generando tales cantidades de dinero y cuando me entero cuanto ganaban los demás, yo pedí un ajuste y ellos no quisieron", señaló en diálogo con el ciclo 'No lo cuentes' en 2015.

En la ficción, Casillas se caracterizó por ser uno de los más temerarios y también, un hombre muy enamoradizo y protector de su familia. Sobresalía por un particular modo de hablar. ¿En quién se inspiró para darle vida al personaje? Tal como reveló en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, su forma de expresarse la copió de su progenitor.

El señor de los cielos

Delante de las cámaras, Chacorta pronunciaba con fuerza en todas las palabras la letra "S" y utilizaba muchas redundancias.