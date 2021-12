Con este video Jimena Barón sorprendió a todos en Instagram

Jimena Pérez Guevara, más conocida como Jimena Barón y artísticamente como J Mena es una actriz, cantante y compositora argentina. Ha participado en ficciones como Gasoleros, Los Roldán, Casi ángeles, Los únicos y Esperanza mía, entre otras.

En 2017 Jimena Barón, inició su carrera musical, con la que obtuvo un rápido reconocimiento gracias a su álbum debut, La tonta. En 2019, lanzó su segundo disco, La cobra, con el que recibió certificación platino por CAPIF. Por estas horas Jimena Barón ha subido un video a su cuenta de Instagram donde muestra sus dotes de bailarina. En el epígrafe ha escrito: "Yo recibiendo al espíritu navideño".

Por estos días La jurado de ShowMatch La Academia, Jimena Barón contó en sus redes sociales cómo fue su fuerte accidente en un restaurante. La cantante sufrió una fuerte caída en el lugar donde estaban cenando y dijo: “El mozo ni me preguntó cómo estaba”.

Jimena Barón sufrió un fuerte accidente en medio de una divertida cena que organizaron algunos de los miembros del jurado de ShowMatch La Academia, y no la pasó nada bien. "Me hice cajeta", reveló en sus redes sociales brindando todos los detalles del doloroso momento.

Es por ello que Jimena Barón expresó: “Anoche me caí en el medio de un restaurante, crucé rápido una pierna y levanté las manos tipo gimnasia artística. El mozo ni me preguntó cómo estaba. Me dijo: ¡QUÉ ARTISTA!’. Y siguió”, tal fue el comentario de Jimena.

Imagen: Instagram Jimena Barón

Pese a su caída con gracia, Jimena Barón también admitió que sufrió mucho dolor. “Estuve bien se ve, porque en realidad me hice cajeta”, describió sin ningún tipo de filtros, muy fiel a su estilo absolutamente descontracturado. La cantante y actriz tiene acostumbrados a sus 5.8 millones de seguidores en Instagram a publicar siempre escenas de su vida cotidiana, sus paseos y sus viajes con Morrison, su hijo, o Momo como ella llama al pequeño.

Imagen: Instagram Jimena Barón

Acá te dejamos el video que Jimena Barón subió para sus seguidores de Instagram celebrando la navidad.