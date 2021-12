Ellos también las disfrutan, revelan cuáles son las 3 canciones navideñas favoritas de los perros

Las canciones de Navidad son muy reproducidas durante estos días. De seguro, habrás escuchado alguna de ellas en esta semana, dado que las fiestas están muy cerca. De acuerdo a una organización, tal como las personas tenemos canciones favoritas, las mascotas también tienen las suyas.

Es que a través de una encuesta realizada a alrededor de mil personas dueñas de perros, la organización benéfica británica Guide Dogs ha revelado cuáles son algunas de esas canciones que forman parte de la música navideña que nuestras mascotas adoran.

La música les genera diferentes emociones

Fuente: Shutterstock

En tal sentido, indican que la mayoría de ellos prefieren las canciones de Navidad alegres, en lugar de las más tranquilas, lentas o instrumentales. Asimismo, aseguran que la música “puede tener diferentes efectos en ellos, desde volverlos enérgicos (23%) hasta ayudarlos a dormir (11%)”. En tanto, otra parte de los encuestados sostiene que “los ayuda a mantener a sus perros tranquilos o a sentirse a gusto”.

Por otra parte, la doctora Helen Whiteside, directora científica de Guide Dogs UK, señaló que “con frecuencia se utiliza la música para calmar a los perros en momentos de cambio y estrés, por lo que no resulta sorprendente que desempeñe un papel clave para los perros esta Navidad”.

Los perros también tienen sus canciones favoritas

Fuente: Shutterstock

En relación a esto, comentaron cuáles son algunas de las canciones favoritas de las mascotas para celebrar la Navidad. Quien encabeza este listado, es “Last Christmas”, de Wham, que se llevó el 10% de los votos, según lo que recoge The Guardian en su web. Los temas que completan este top tres son los clásicos “Jingle Bells” (9%) y “All I Want for Christmas is You”, de Mariah Carey (6%).

Otras de las melodías navideñas que hace que los perros y sus dueños compartan momentos divertidos son “Driving Home for Christmas” de Chris Rea, “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” de Michael Bublé y “A Wonderful Christmas Time” de Paul McCartney.