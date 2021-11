Angelina Jolie, Cher y más celebridades que brindan su apoyo a sus hijos transgénero

Para los hijos de celebridades como Angelina Jolie o Jamie Lee Curtis, que se ven obligados a crecer en el centro de atención puede ser muy difícil su día a día ya que jamás encuentran paz en su totalidad. Debido a ello el tener padres que estuvieran apoyándolos a su lado fue de suma importancia para su desarrollo. Es por eso que en este artículo te comentamos sobre algunas celebridades que apoyaron a sus hijos en este gran paso.

Famosos como Jamie Lee Curtis, Charlize Theron o Cher que tienen hijos transgénero, se han convertido en brillantes ejemplos de cómo ser padres que apoyan plenamente a sus hijos mientras viven su verdad. Gracias a su amor y comprensión, sus hijos están seguros y libres para ser quienes son, sin preocuparse por lo que piensen los demás.

Jamie Lee Curtis expresó al respecto: "Es hablar un nuevo idioma. Es aprender nueva terminología y palabras. Soy nueva en esto. No soy alguien que finge saber mucho al respecto. Y voy a arruinarlo, voy a cometer errores. Me gustaría tratar de evitar cometer grandes errores. Pero si una persona lee esto, ve una foto de Ruby y de mí y dice: 'Me siento libre de decir que esto es lo que soy', entonces vale la pena ". Para otras celebridades como Angelina Jolie el cambio parece haber sido fácil ya que jamás tuvo problema en apoyar a su hija.

Charlize Theron hace un buen trabajo manteniendo a sus hijos fuera del centro de atención, pero en 2019, reveló que su hija Jackson se había declarado transgénero. Es por ello que la actriz dijo: "Tengo dos hermosas hijas que, como cualquier madre, quiero proteger y las quiero ver prosperar. Nacieron como son y exactamente en este lugar del mundo, se encuentran las dos a medida que crecen, y qué quieren ser, no me corresponde a mí decidir. Mi trabajo como madre es celebrarlos y amarlos y asegurarme de que tengan todo lo que necesitan para ser lo que quieren ser. Y haré todo lo que esté en mi poder para que mis hijos tengan ese derecho y estén protegidos dentro de eso ". Por su parte a Cher le costó un pco más la transición.

Imagen: Oveja Rosa

Cher es otro gran ejemplo de comprensión hacia sus hijos por ello ha manifestado: "Me apoyé mucho ya que habíamos hablado de ello a lo largo de los años. Pero admito que fue difícil al principio. Fue difícil para una madre. Tuve este hijo y estaba esperando al nuevo hijo. En esta parte en el medio donde no sabes lo que vas a tener. No sabes cuál será tu relación. Fue un período aterrador, lo desconocido siempre es realmente aterrador. Pero ahora Chaz está increíblemente feliz. Ahora no hay ninguna diferencia, ya que no siento una pérdida en absoluto. La pérdida que pensé que iba a sentir, no la siento ni un ápice".