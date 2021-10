La difícil historia de dependencia a las sustancias y crimen que separa a Madonna de su hermano

Madonna, cantante, bailarina, compositora, actriz, empresaria e icono estadounidense es sin dudas una de las estrellas que jamás se olvidaran debido a su incomparable talento. La artista ha vendido más de 300 millones de producciones musicales obteniendo el récord mundial de la solista más exitosa y de mayores ventas musicales de todos los tiempos, incluido en el “Libro Guinness de los récords”. Además según la Recording Industry Association of America (RIAA) es la solista con mayores ventas del siglo XX, y la tercera con mayores ventas en Estados Unidos con 64.5 millones de álbumes certificados. Sin embargo no todo en la vida de la cantante es éxito ya que su propio hermano ha pasado por momentos realmente difíciles

El nombre completo de la artista es Madonna Louise Ciccone y es proveniente de Míchigan. Sus padres son Madonna Louise Fortin y Silvio Anthony Ciccone, es así que Madonna fue apodada “Little Nonni” para distinguirla de su madre. La cantante es la tercera de seis hijos, sus hermanos mayores son Martin y Anthony y sus hermanos menores son Paula, Christopher y Melanie. Si bien la celebridad parecía tener una vida destinada al éxito esto no habría sido así para su hermano Anthony quien cayó en la adicción y la delincuencia.

Una de las posibles razones de ello quizá fue el hecho de que la madre de Madonna falleció de cáncer mamario, cuando la cantante tenía tan solo cinco años y su hermano siete años de edad. Esto pudo haber sido algo muy duro para niños tan pequeños especialmente porque meses antes de su muerte, Madonna notó cambios en el comportamiento y personalidad de su madre, aunque no entendía la razón. Además de ello el padre de la estrella clavó un puñal en el corazón de sus hijos ya que al poco tiempo de la pérdida, se casó con el ama de llaves con la cual llevaba ya mucho tiempo de relación. Es así que previo a la muerte de la madre de la compositora, el ama de llaves era la amante de su padre siéndole infiel a su esposa.

Finalmente Madonna y algunos de sus hermanos se distanciaron de su padre cortando todo tipo de vínculo con él. Si bien la cantante supo cómo resurgir de las cenizas, su hermano Anthony no pudo ya que ha pasado la última década de su vida en las calles a causa de su adicción al alcohol. A pesar de que la estrella le ha pagado a su hermano varias internaciones en clínicas, sus repetidos esfuerzos para ayudar a su hermano mayor no han sido fructíferas.

Imagen: El Heraldo

El hermano de Madonna, Anthony, trabajaba para el viñedo familiar, propiedad de su padre. No obstante fue despedido por sus problemas con el alcohol y acusó a su familia de no importarle si estaba vivo o muerto: "Soy un cero en sus ojos, no una persona. Soy una vergüenza. Si me congelara hasta la muerte, mi familia probablemente no lo sabría ni le importaría". Por otra parte el hermano de la celebridad ha tenido reiterados problemas llegando a ser arrestado luego de una pelea con un oficial. Si bien en el año 2018 se tuvieron reportes de que Anthony habría aceptado la ayuda de su familia nada se sabe desde entonces.