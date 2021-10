Andrea Meza, Miss Universo, muestra cómo debe llevarse puesto una minifalda de jean esta temporada

Andrea Meza confesó la semana pasada a que se quiere dedicar cuando finalice su reinado. La modelo mexicana cederá su trono este mismo año. La azteca habló de sus futuros proyectos y deseos en una entrevista al programa “Venga la alegría”.

“Es algo que sí me gustaría (dedicarme a la música). Me encanta cantar, los que me conocen saben que siempre estoy cantando, en el baño, trapeando, lavando los trastes, en el carro y estaría increíble dedicar mi vida a algo que me gusta (…), dice mi mamá que yo cantaba desde que tenía un año, yo apenas hablaba bien, pero ya estaba cantando. Mi papá me tocaba la guitarra y yo andaba cantando con él, nunca tomé clases, creo que tomé dos meses clases de canto antes de irme a Miss World para preparar una canción y ya” señaló la Miss Universo.

Hace unas horas, Andrea Meza publicó tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de followers de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la morocha haciendo gala de su belleza y elegancia posando para una producción profesional de fotos. Allí, la mexicana lució una minifalda de jean, haciendo juego con una chaqueta y remera de color negra y un cinturón de una reconocida marca. Este look de la azteca fue complementado con su cabello suelto y un delicado make up.

“Aquí pensando en que voy a comer” fue el simple y promocional texto que eligió Meza de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Andrea Meza

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la actual Miss Universo se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 54 mil corazones. Además, la novia del tiktoker Ryan Antonio recibió cientos de mensajes de cariño y halago, de parte de sus más fieles seguidores, hacia su magnífica figura física y su outfit escogido.