Así de linda está hoy Raven Symoné de Es tan Raven

Pocos son los artistas infantiles que logran superar esa etapa y convertirse en exitosas figuras dentro del mundo del espectáculo. Raven-Symoné es una de las afortunadas que después de haber sido una estrella infantil de Disney Channel logró sostenerse como actriz, cantante, diseñadora, compositora, bailarina y productora estadounidense, siempre manteniéndose vigente.

Desde el 2017 está protagonizando una serie titulada "Raven's Home", la cual deriva directamente de su gran éxito televisivo: "That's So Raven", conocido en México y Latinoamérica como “Es tan Raven”.

Raven-Symoné se convirtió en un ícono de la moda

Raven en "Es tan Raven" se destacó, más allá de su actuación, por los looks fashionistas que lucía en cada capítulo. Lo mejor y lo que le fascinaba a todos es que era la propia artista la que se encargaba de diseñar y coser los atuendos de su personaje.

Después de ese gran proyecto fue parte de varias películas como "The Cheetah Girls", "College Road Trip", "The Princess Diaries 2: Royal Engagement" y "Doctor Dolittle". Para después alejarse por unos años del medio artístico y dedicarse por completo a la Academy of Art University en San Francisco.

¡Más bonita que nunca!

La universidad fue clave en la vida de Raven-Symoné. La hizo lograr sentirse cómoda con ella misma, tanto por dentro como por fuera. Es así que desde que volvió al medio no ha parado de crecer y lograr grandes resultados en todos los trabajos que lleva adelante.

Su belleza queda en evidencia tan solo con mirarla, y es que se ve radiante y feliz. Le encanta, cuando puede, continuar luciendo los looks que ella misma crea, los cuales logra llevar con mucha seguridad y estilo.

Sin dudas tiene todo un camino por delante que le tiene preparado grandes éxitos por lo que continuaremos escuchando su nombre por muchos años más.

¿Cuál ha sido el look de Raven-Symoné que más te ha gustado? ¿Ya conocías el presente de la ex chica Disney?