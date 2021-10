Así baila reguetón Ángela Aguilar

El talento de Ángela Aguilar es indiscutible. Sabe bailar, cantar y llevar bien en alto todo lo referente a la música mexicana. Aunque es difícil imaginarla fuera de ese género, hace muy pocos días demostró que también es muy buena bailando reguetón.

A través de sus redes sociales compartió un video en el que se la puede ver sentada en un pequeño sillón, cuando de repente se para y comienza a bailar. La verdad es que si bien el clip es muy corto queda en evidencia que la joven cantante sabe bailar muy bien.

Quizás sea una pequeña forma de comenzar a abrir las puertas hacia nuevos géneros musicales. Porque no queda duda alguna que cante lo que cante siempre va a lograr conquistar a todos sus seguidores con su talento.

Ángela Aguilar ya cumplió la mayoría de edad

El pasado 8 de octubre Ángela Aguilar cumplió 18 años de edad y lo celebró de la mejor manera: ¡Arriba de un escenario! Es que justo coincidió que esta fecha se diera en el medio de la gira del “Jaripeo Sin fronteras”.

Ese día, temprano por la mañana, su papá, Pepe Aguilar decidió publicar en sus redes sociales una carta a su hija más pequeña.

“Hija querida, no hay palabras que describan correctamente el amor que te tengo y lo que siempre has significado para mí. Te amo muchísimo y estoy muy orgulloso de quien eres y cómo has llegado a eso”, comenzó escribiendo.

Notablemente emocionado, continuó: “Es un lujo guiarte, APRENDER de ti (y contigo) y descubrirte cada día. Descubrir a ese tremendo ser humano que eres, con tan buen corazón y de una entrega constante e incondicional. Siempre buscando que todos a tu alrededor estén siempre bien”.

Y terminó diciendo que agradece tener el “honor de ser tu papá.... ¡Felices DIECIOCHO hijita! (Ya estás ruca)”.

Durante el concierto, tanto su papá como su hermano Leonardo decidieron sorprenderla en el medio del concierto cantándole las mañanitas junto a los miles de personas que se encontraban en el público. Ángela Aguilar no pudo contener su emoción y entre lágrimas agradeció por todo lo que está viviendo.

