Las acaloradas fotos por las que La China Suárez es tendencia en Instagram

La China Suárez ha sido involucrada con un nuevo joven en las últimas horas. Desde que se conoció la confirmación de su separación con el actor chileno Benjamín Vicuña una danza de nombres comenzó a circular entorno a ella.

Esta semana la periodista Estefanía Berardi indicó que María Eugenia estuvo dandole like a un misterioso joven, cuyo nik de Instagram es @armandounamoto. "Me llegó esta foto con más información, de un muchacho que la sigue hace mucho a la China y ella lo empezó a seguir hace tres días" indicó la comunicadora en el programa “Mañanísima”.

Hace unas horas, María Eugenia Suárez compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de seguidores. En las mismas se puede ver a la ex Casi Ángeles desplegando toda su hermosura y frescura en un camarín y con un filtro blanco y negro. La bella blonda intentó lucir un minivestido bastante ajustado . Además, la mamá de Rufina y Magnolia complementó su fallido look con el cabello suelto y un delicado make up.

“A veces se complica” fue el corto y jocoso texto que eligió la China Suárez de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram China Suárez

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la ex pareja de Benjamín Vicuña se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 20 mil corazones. Además, recibió cientos de mensajes de cariño y apoyo de parte de sus más fieles followers, que resaltaron su magnífica figura y su outfit escogido.

Fuente: Instagram China Suárez