Olvidó la ropa interior: Britney Spears se mostró como nunca antes

La cantante y bailarina que protagonizó la adolescencia de cientos de millones alrededor del mundo, Britney Spears, inició su carrera a muy temprana edad consiguiendo la fama mundial a base de constancia el apoyo incondicional de su madre.



Hoy su vida dista bastante de aquella fama mundial que protagonizó la primera década de los 2000. Desde 2008 se encuentra bajo la tutela legal, sanitaria y económica de su padre; lo que le impide disponer de sus bienes y fortuna, luego de haber sido declarada legalmente como enferma mental.



En las últimas horas se ha vuelto a mencionar mediáticamente el nombre de Britney Jean Spears -tal fue el nombre completo dado por sus padres-, luego de que en la revuelta del capitolio protagonizada por simpatizantes de Donald Trump se viera irrumpiendo en la institución al que fuera sus ex esposo por algunas horas en 2004, Jason Allen Alexander.

Pese a su decaimiento en la industria musical Britney Spears posee un núcleo duro de fans que nunca la abandonarán; de hecho este mismo fandom es el que originó el movimiento #freebritney pidiendo por un cambio en su custodia legal.

Es en redes sociales donde este movimiento se hace oír, sobre todo en la red social Instagram donde la diva pop posee más de 27 millones de seguidores de todo el mundo. Recientemente ha realizado una publicación en la que se la vió tan hermosa como siempre, junto a las imágenes en las que se mostraba con un gran escote iba el siguiente mensaje:

None of these photos are retouched or edited …. they are raw and real !!!!! 🌸🌸🌸💋💋💋

Ninguna de estas fotos está retocada o editada…. son crudas y reales !!!!! 🌸🌸🌸💋💋💋