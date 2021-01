Te sorprenderá: así nació el tema 'Bidi Bidi Bom Bom' de Selena Quintanilla

El estreno en Netflix de Selena: la serie hizo que millones de persona en el mundo sintieran curiosidad por conocer más sobre la Reina del Tex-Mex. La cantante logró consolidarse como una de las mejores artistas latinas de todos los tiempos y hoy, a 25 años de su temprana partida, sus canciones continúan más vigentes que nunca.

En 1995, la sorpresiva noticia de su muerte conmocionó al mundo entero. Si bien su paso por esta vida fue corto, sin dudas, fue memorable. Se convirtió en una leyenda musical que ha trascendido generaciones. Era estadounidense con ascendencia mexicana, por lo cual su papá la incentivó a cantar en español. Lo que él nunca creyó es que llegaría tan alto con su música.

Una de sus canciones más emblemáticas es Bidi Bidi Bom Bom, que salió en el disco Amor prohibido publicado en 1994. La pegajosa melodía llegó a posicionarse en el primer puesto de la lista Hot Lating Songs de Billboard, en octubre de ese mismo año, tan sólo seis meses antes de que falleciera.

La primera versión del tema fue en inglés y surgió de manera espontánea durante una prueba de sonido de Selena y su grupo Los Dinos a principios de la década de los 90. Durante un ensayo, la cantante empezó a improvisar junto a A.B Quintanilla, su hermano y Chris Pérez, su esposo con frases sin sentido como "itty bitty bubbles" (burbujitas, en español).

La melodía les gustó tanto que continuaron tocándola en ensayos y pruebas de sonido. Del improvisado juego que realizaban llegaron a salir más frases como “If I had one wish, I would like to be a fish and I’d swim, swim swim under the sea I’d be so free”, en español: "si tuviera un deseo, nadaría por el mar, sería tan libre”.

El hermano de la cantante le pidió a Pete Astudillo, quien hacía coros en la banda y también escribía, que se encargara de una nueva letra y en español para la pegajosa melodía. Él cambió la temática del mar y burbujas por el sonido que hace un corazón enamorado al palpitar.