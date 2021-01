Belleza natural: Salma Hayek detendrá tu corazón en traje de baño

La que sigue siendo una de las mujeres más bellas sobre la faz de la tierra aún a pesar del paso del tiempo, Salma Hayek, se encuentra de merecidas vacaciones y ha compartido algunas postales en las que a pesar del hermoso paisaje se hace difícil distraer la atención de su hermosura incomparable.



La actriz que diera vida a Frida Kahlo magistralmente, suele cautivar a todos sus seguidores de Instagram con imágenes donde hace gala de su encanto. y es que ella ha sido un ícono de la belleza femenina por décadas; respecto a esto recientemente fue consultada por la revista Vogue al descubrirse que una moda que ella impuso ha vuelto este año para la colección primavera/verano de todas las grandes marcas.



Estamos hablando de su icónico look de 1999 en la alfombra roja de un evento benéfico celebrado durante el festival de Cannes del mismo año. El outfit en cuestión se componía de un cárdigan a modo de camiseta y una falda de tiro bajo, y esta temporada ese cárdigan a modo de camiseta está de vuelta más de 20 años después. “Me arriesgué a hacer algo que nadie había hecho. Cogí un jersey que se supone que debe usarse con algo debajo, porque solo tiene dos botones, y una falda”, cuenta a la prestigiosa publicación de moda.

Aunque hoy es una moda incluida en las colecciones de Dolce & Gabbana, Khaite, Chanel, Miu Miu, Givenchy o Gucci, tan solo por nombrar algunas marcas. La realidad de el surgimiento es muy diferente al glamour de las grandes pasarelas, en verdad se trató más bien de una cuestión de necesidad.

“La gente pensaba que una mexicana no iba a durar mucho, por lo tanto, para que me iban a dar un vestido. Muchos estilismos eran fruto de mi creatividad tratando de luchar contra el hecho de que no tenía muchos recursos. Estoy muy orgullosa de que fuera mi imaginación la que me ayudara a crear estos looks”, recuerda Salma Hayek el verdadero motivo de su inventiva en cuanto a sus looks; como dicen no hay mejor musa que la necesidad. Hoy parece que su inigualable belleza solo puede mejorar con el paso de los años, como pudieron atestiguar todos sus seguidores de Instagram con las postales de sus vacaciones.