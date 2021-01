Sobre su cama: Ariana grande muestra toda su belleza sin ropa interior

Luego de haber anunciado su compromiso con el corredor de bienes raíces de lujo Dalton Gómez, el 2021 se ve más que prometedor para Ariana Grande. Aunque lamentablemente desde su entorno no se muestran tan seguros de que esta decisión sea lo mejor para ella, o incluso que tan bien pensado esté.



Oficialmente Ariana Grande Butera -como es su nombre completo- hizo el anuncio de su compromiso en su cuenta de Instagram ante sus más de 215 millones de seguidores. Pero esto si bien fue una sorpresa no fue un escenario totalmente extraño para sus fans; recordemos que estuvo anteriormente comprometida con el comediante y estrella de "Saturday Night Live" Pete Davidson.



Aquella relación con Davison terminó abruptamente luego del fallecimiento de otro ex de Grande, Mac Miller, quien fuera un reconocido rapero y promesa de la música mundial. En aquél momento la artista se encontró quizás con el golpe más fuerte de su vida. "Ariana estaba en un lugar muy oscuro tras la muerte de Mac Miller. Ella no se echaba a sí misma la culpa, ya que siente que hizo todo lo que estuvo en su mano para que Miller siguiera sobrio, pero su fallecimiento le dejó una herida emocional muy grande", declaraba hace unos años atrás un allegado a la cantante a TMZ.

Hoy tras tantos vaivenes emocionales, su entorno se muestra reacio a la decisión del compromiso, sobre todas las cosas por considerarlo un decisión apresurada teniendo en cuenta que no llevan saliendo ni siquiera un año. "Todos piensan que se han precipitado y se muestran bastante escépticos porque piensan que finalmente la relación no durará demasiado" asegura alguien cercano a la pareja en entrevista con el medio ET Online.

A través de la misma red social por la que anunció su compromiso, Ariana Grande se ha mostrado en una producción fotográfica hogareña, enamorando a todos sus fieles seguidores. Rápidamente estos llenaron de likes y mensajes elogiosos la casilla con comentarios como los siguientes: ❤️❤️❤️omg, Estas fotos me hacen sentir como ✨Cuerpo positivo ✨😚🤩, Ariana eres tan hermosa, 😍😍😍😍😍😍😍😍😍🔥🔥🔥, Te amo 💕 🤩.