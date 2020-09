Estas son las tres mejores escenas de películas que rozan lo imposible

El universo de Hollywood parece transcurrir en un mundo alterno donde muchas leyes de la vida no se respetan, incluso en casos “basados en hechos reales”, pero por sobre todo si hay algo que no se respeta es la física. Por eso hoy tenemos: Top 3 escenas de películas que le faltan el respeto a la física.

Fast Five: Obvio que este top no podría existir sin alguna película de la saga Rápido y Furioso. En una escena que todos recordamos Dominic Toretto y Brian se roban una bóveda de una estación policial en Brasil, por más ridículo que esto suene, no es nada comparado con el robo en sí. Perpetuado con dos Dodge Charger SRT que arrastran la bóveda, esto es absolutamente imposible de hacer; no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia. El doctor en Física de la universidad de Harvard, Randall Kelly calculó que la bóveda llena de dinero pesaría 15 toneladas; por lo que se necesitarían 467 autos de ese modelo para mover la bóveda a esa velocidad. Si es que lograran moverla con dos autos, debido a la fricción que ejercería la superficie de la bóveda, a lo sumo lograrían alcanzar los 3 Km/h. Nada más para decir.

Brigada A: En una escena muy conocida nuestros héroes comandados por John “Hannibal” Smith (Liam Nesson) luego de explotar un avión se lanzan dentro de un tanque con paracaídas para salvar sus vidas, cómo método para ralentizar la caída utilizan el retroceso que produce el disparo del cañón del tanque. Pero físicamente la fuerza del disparo nunca puede ser mayor a la que produce el tanque en caída libre. De hecho para equiparar esa fuerza sería necesario tirar 90 rondas de munición. Pero dejando de lado la -“pequeñísima”- variable que significa la cantidad de tiempo que eso llevaría, ningún modelo de tanque existente carga esa cantidad de municiones. A las leyes de la física no les gusta esta película.

Indiana Jones y el templo de la calavera de cristal: ¿La peor entrega de la saga? Sí, la peor entrega de la saga. Haciendo a un lado el hecho de que Harrison Ford sea un señor mayor para andar haciendo esas peripecias que nadie puede creer; en una infame escena Indi queda atrapado en un campo de prueba de bombas nucleares donde hay un pueblo simulado con casas y maniquíes que las habitan. Ante el inminente impacto de una bomba nuestro protagonista no encuentra mejor y más lógica forma de escapar que metiéndose en un refrigerador, que la película se encarga de aclarar está recubierto en plomo, cómo si eso subsanara la total falta de fundamento científico de lo que sigue. Luego del impacto la onda expansiva hace volar por los aires el refrigerador que cae desde varios metros de altura, Indiana Jones no solo no se ha quebrado ni una uña, sino que abre el electrodoméstico y sale como si nada hubiera pasado; la realidad es que las cantidades de radiación que hubiera recibido lo hubieran matado a las horas. ¡La ciencia se ríe a carcajadas!