Sol Perez le sacó la lengua a la cámara y, ¡se olvidó la ropa interior!

Sol Perez es una de las mujeres más hermosas de nuestro país. Su saltó a la fama lo dio como "la chica del clima" y gracias a su gran simpatía se ganó el cariño de los televidentes rápidamente.

La modelo y conductora de Canal 26 se muestra muy activa en sus redes sociales y día a día comparte contenido que enloquece a sus fanáticos. En su Instagram, donde la siguen cerca de seis millones de personas, la rubia muestra sus exigidas rutinas de entrenamiento y los increíbles looks que usa para salir en la pantalla chica.

Un par de días atrás, sentada en la emblemática mesaza, reveló el verdadero motivo que la llevó a estudiar nuevamente derecho en la universidad. "Lo hago porque yo quería terminar la carrera pero también me da la tranquilidad de decir 'yo también tengo un título si es lo que vos necesitás'. Cuántos conductores hay que no terminaron siquiera el secundario; y no se les pregunta a los hombres pero a la mujer se la cuestiona por todo", afirmó al aire.

Hoy, con un look intelectual, Perez posó frente a la cámara, le sacó la lengua y al parecer, se olvidó un pequeño detalle: su ropa interior.