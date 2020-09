El horóscopo de hoy de todos los signos: viernes 4 de septiembre de 2020

Descubrí las predicciones que le deparan a tu signo zodiacal para este viernes 4 de septiembre de 2020. Muchos cambios y acontecimientos importantes se aproximan.

ARIES

En el amor, la información es poder, pero a algunas situaciones es más valioso el permanecer en silencio que revelar todo lo que uno sabe. Y es que, si hablas más de la cuenta tu pareja o tu familia se podrían sentir francamente traicionados. En el trabajo, No ofrezcas a los demás buenos consejos si luego tú eres el primero que no los cumple. En la salud, Los cambios te generan ansiedad, sobre todo si son dentro de tu familia. No llevarás muy bien que alguien cercano se divorcie, o alguna circunstancia parecida (que no te quedará más remedio que asumir).

TAURO

En el amor, aunque resulte doloroso, ve en busca de la verdad, necesitas conocer la más pura, la que no viene trasformada ni pintada de color de rosa. En el trabajo, generar deudas para no bajar de tu actual estándar de vida es una idea muy insensata. En la salud, hay algo que está al alcance de tu mano para adquirir una mejor salud, pero sin embargo no lo llevas a cabo.

GÉMINIS

En el amor, los nativos del tercer signo del zodiaco pueden esperar para esta jornada energías benéficas que bañarán con suavidad y armonía su vida sentimental. En el trabajo, un cambio de actitud tuya se ha visto reflejado en excelentes reacciones en tu ambiente profesional, las personas han sido más amables, les gustas y buscan estar a tu lado y eso trae nuevas oportunidades. En la salud, los astros indican una energía estable y vigorizante, refuerza tus pensamientos positivos para mejorar tu calidad de vida.

CÁNCER

En el amor, ten en cuenta que los besos y las caricias son sanadoras, que el poder del amor todo lo cura. En el trabajo, dedica parte de tu día para analizar en profundidad la salud de tus cuentas bancarias. Estima presupuestos ajustados, sé el doble de rígido de lo que ya eres, y sé fiel a tus decisiones, elevando la exigencia. En la salud, revisa el estado de tu cuerpo, sobre todo de tus rodillas.

LEO

En el amor, aún estando bien en tu relación, podrías sentirte muy atraído por alguien de tu entorno cercano. En el trabajo, vivirás por encima de tus posibilidades, Percibirás como el lujo te llama por todas partes y te comprarás todo lo que quieras: ropa, joyas, maquillaje, etc. En la salud, jornada propensa a la retención de líquidos. Modera el consumo de sal, come alimentos con potasio en lo posible.

VIRGO

En el amor, el planeta Marte tiene un impacto muy peculiar en tu cielo. Va a revolver tus aguas, y te obligará a dar muchas explicaciones, más de las que tenías estimadas en un primer momento. En el trabajo, tu mente estará un tanto dispersa. Te costará permanecer concentrado a la hora de hacer tu trabajo y tus proyectos personales. En la salud, nunca es tarde para cambiar de vida, y si es para mejorar en salud, con más justificación.

LIBRA

En el amor, aspectos planetarios desfavorables pueden traer problemas sentimentales. En el trabajo, la presencia de Mercurio en tu signo revela que ahora es el mejor momento para volver a trabajar o para continuar con algunos proyectos profesionales que son importantes para ti. En la salud, se aproxima una etapa en el que el sesenta por ciento de los planetas están en movimiento retrógrado. Es una cifra muy elevada que ralentiza todos los procesos.

ESCORPIO

En el amor, llevas demasiado tiempo prestando atención a lo que es importante para tu pareja y dejando de lado tus prioridades. Puede que hayas dado poco tiempo a cultivar tus relaciones amorosas debido a las crecientes demandas de tu familia. En el trabajo, la vida profesional podría estar manifestando mucho movimiento que no los dejará en paz ni un solo minuto. En la salud, para esta jornada los nativos del signo de Escorpio reciben un influjo energético que podría debilitar el cuerpo físico.

SAGITARIO

En el amor, tienes muchas posibilidades de obtener buenos resultados en todas las áreas de tu vida, aprovecha la oportunidad. En el trabajo, no siempre se obtienen los resultados esperados por más voluntad y empeño que pongas. En la salud, ten confianza plenamente en la habilidad curativa de tu cuerpo.

CAPRICORNIO

En el amor, el cariño dentro del hogar sufrirá algunas tormentas propias de las alineaciones planetarias que te afectan actualmente. En el trabajo, es posible que tengas que quedarte después de hora para dar terminación a proyectos o asuntos como presentaciones o correspondencia. En la salud, aceptar tu cuerpo y sus limitaciones es el primer paso para tu bienestar. No deberías dejarte presionar por lo que ves en las redes o en los medios de comunicación.

ACUARIO

En el amor, un incremento de la libido mejorará tu relación sentimental. En el trabajo, las dificultades se presentarán esta jornada en el terreno profesional, aunque siempre encuentras opciones para salir adelante. En la salud, pueden surgir problemas menores con respecto a tu estado físico, pero estos pueden desaparecer en el corto plazo.

PISCIS

En el amor, Venus en aspecto tenso con tres astros más, propician las desilusiones y discusiones. En el trabajo, conocerás a gente que impulsará tu estatus social. En la salud, si tienes dolor al orinar acompañado de náuseas, es probable que tengas piedras en los riñones.