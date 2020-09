Un milagro: enterate qué estrella de Hollywood sobrevivió al Titanic

Para sorpresa de muchos, la película Titanic dirigida por James Cameron y estrenada en 1998, no fue la primera que contó la historia del transatlántico. El primer rodaje que se hizo estuvo protagonizado por una auténtica sobreviviente: Dorothy Gibson. El film lo dirigió Jules Brulatour, uno de los fundadores de Universal. El cineasta admiraba desde hacía tiempo a la actriz de Hollywood, que tan sólo a sus 22 años era una de las mayores estrellas del cine mudo del momento.

Gibson pidió participar en la redacción del guión de Saved from the Titanic que se estrenó el mismo año del hundimiento: 1912. A pesar de que en aquella época no era habitual que una mujer ocupara un lugar en la producción de estos proyectos, la petición de la joven fue aprobada y se sumó al equipo de escritura.

Del largometraje no se conserva ninguna copia completa ya que todas se perdieron en un incendio en los estudios de Éclair en 1914. Las mentes más perversas llegaron a pensar que el fuego fue provocado por familiares de las víctimas del Titanic, que jamás dieron el visto bueno a la película.

La actriz interpretó a una joven que se subía al barco junto a sus padres y su novio, el humilde marinero Jack, interpretado por el reconocido John G. Adolfi, otra de las estrellas del cine mudo del momento. Casualmente el personaje al que le dio vida Leonardo DiCaprio en el último film se llama igual.

Para Gibson el rodaje no fue fácil ya que recordaba constantemente lo ocurrido en la noche que se hundió el transatlántico. Aquella trágica velada, la actriz fue una de las primeras que se subió a un bote que se arrojó al agua y esto le permitió salvarse para poder contar la historia.