No podían faltar: los mejores memes del Among US, el juego del momento

Las redes sociales se nutren de las nuevas tendencias en el mundo, entre otras cosas, uno de los juegos del momento Among US ya cuenta con cientos de repercusiones en las mismas. Esta aplicación ha superado las 60.000 descargas en el playstore en los últimos días.

A pesar de que el juego no es reciente, data del 2018, la popularidad le ha llegado dos años más tarde. Gracias a los youtubers o personalidades famosas como el “Kun” Agüero entre otros. Among US se encuentra pasando por un momento de gloria.

El juego que cuenta con una sencilla mecánica donde hay impostores y tripulantes dentro de una nave donde hay que realizar misiones se ha colmado de stickers y memes en las redes sociales.

para quienes no saben así funciona el servidor de among us pic.twitter.com/OM1LIShjx9 — Memeng Us (@memengus) September 9, 2020

La mayoría de estos memes de Among US provienen de la red social Twitter, otra plataforma que no se queda atrás es Whatsapp donde a través de sticker los usuarios no paran de reírse del juego.

El pibe que no ha jugado Among Us viendo como todos lo juegan pic.twitter.com/awiJjvYoKx — Memeng Us (@memengus) September 9, 2020

Aquí le dejamos algunos de los más ingeniosos memes de los distintos internautas de Internet. La mayoría los relacionó con distintas escenas de "Los Simpson".

Facebook en estos momentos || Yo sin tener con quien jugar pic.twitter.com/2uWuJ8BOXx — Memeng Us (@memengus) September 10, 2020

Cuando terminas de jugar among us con tus compas y ya no sabes qué hacer con tu vida pic.twitter.com/gmXzSR3p5r — Memeng Us (@memengus) September 10, 2020

yo en among us leyendo todos los comentarios e intentando acordarme de quien venía conmigo para intentar sacar por lógica al impostor pic.twitter.com/l71iB6eqet — Memeng Us (@memengus) September 10, 2020

Llegando a las reuniones de emergencia siendo el impostor pic.twitter.com/DwyZtpiNoT — Memeng Us (@memengus) September 10, 2020

Cuando eliminan a alguien en Among Us y no es el impostor || Yo siendo el impostor. pic.twitter.com/ZU2WsuoBwH — Memeng Us (@memengus) September 10, 2020

Cuando te funan de primero en el Among Us. pic.twitter.com/fZGEKaR2eT — Memeng Us (@memengus) September 10, 2020

Cuando encuentran un cuerpo en Among Us y todos me acusan a mí de haberlo funado pic.twitter.com/Lq7FD4ukjl — Memeng Us (@memengus) September 11, 2020

No hacía ni las tareas de la escuela y ahora tengo que hacer tareas en Among Us pic.twitter.com/TxpJHWoARK — Memeng Us (@memengus) September 12, 2020