Increíble truco: salir de un grupo de WhatsApp sin que nadie lo note

Si eres de los que no soporta estar en decenas de grupos de WhatsApp y detesta recibir miles de mensajes por día, entonces este truco es para ti.

Si bien en muchas ocasiones estas "reuniones" virtuales son muy útiles y prácticas para compartir información, también pueden tornarse muy tediosas por la cantidad de material que se comparte diariamente. A esto se le suma que, muchas veces, los grupos no son utilizados para el fin que fueron creados y no es extraño encontrar en ellos cadenas, imágenes y audios que no son de nuestro interés.

Por esta razón, te enseñamos este sencillo truco para poder salirte de un grupo de WhatsApp sin que ninguno de tus contactos se enteren de que lo has hecho. A continuación, los pasos: