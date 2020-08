El horóscopo de hoy de todos los signos: sábado 29 de agosto de 2020

Descubrí las predicciones que le deparan a tu signo zodiacal para este sábado 29 de agosto de 2020. Muchos cambios y acontecimientos importantes se aproximan.

ARIES

En el amor, Procura vivir tu amor de manera más privada: los astros te recomiendan hacer menos partícipes a tus familiares y amigos de tu torrente pasional. En el trabajo, pisa la vida con pies de plomo, porque habrá algunas tormentas laborales, sobre todo en el sector de las letras y las humanidades. En la salud, Si eres una persona que suele exponerse a menudo a fuentes de frío o de calor ten precauciones con la garganta y la sequedad.

TAURO

En el amor, se potencia tu sensualidad, y, además, te conviertes en un amante imaginativo, siempre dispuesto a aceptar cambios. En el trabajo, ten una precaución especial con los compañeros de trabajo más jóvenes, que te ven como un rival y no como un maestro. En la salud, Físicamente estarás bien, gozarás de una buena resistencia nerviosa y un tono óptimo.

GÉMINIS

En el amor, la Luna se une al rígido Saturno y por ello los celos y los juicios de valor acerca de lo que deben hacer los que te rodean pueden hacer de tu día uno muy incómodo o molesto. En el trabajo, la buena relación entre la Luna y Venus será una condición astrológica que beneficia a los nativos del signo de los gemelos en todo lo relativo al dinero y las ganancias, en especial para aquellos que trabajan en asuntos relacionados con el consumo femenino, estética, moda y también para quienes se desempeñan dentro del ámbito de la alimentación. En la salud, la piel es un órgano importante que ha de ser cuidado no solo por motivos estéticos. Si tus poros no se liberan de toxinas y la influencia del tabaco, el smog, o incluso por cosméticos con sustancias nocivas mediante mecanismos naturales envejece.

CÁNCER

En el amor, en tu vida matrimonial tu media naranja sentirá que la estás abandonando por cosas que, a sus ojos, no tienen la misma importancia que a los tuyos. Igual siente celos de algunas amistades recientes. En el trabajo, el sábado puede hacerte muy pesimista en el aspecto profesional; ves tu trabajo como un túnel oscuro, cuyo camino hacia el éxito no termina de discernirse. En la salud, el tránsito planetario del sábado favorece tu salud, y si has sufrido dolencias en articulaciones notarás una mejoría.

LEO

En el amor, con tu pareja hay algunos temas sin resolver encima de la mesa. Una sensación de incertidumbre reinará en tu corazón. En el trabajo, si tienes un negocio propio aprovecha este sábado para organizarte los días venideros porque los astros predicen muchos cambios bruscos. En la salud, Deberías dejar a un lado los aperitivos poco saludables, no son buenos para tu salud física ni para tu cerebro a largo plazo.

VIRGO

En el amor, ignora los rumores que has oído en los últimos tiempos, solo tenían por finalidad llenar de sombras tu romance. En el trabajo, tienes una capa protectora muy intensa, pero no por ello puedes bajar la guardia ni ser un nativo insensato. En la salud, si has estado débil tu salud mejorará significativamente.

LIBRA

En el amor, debido a tu encanto personal y a tus habilidades Libra, rápidamente ganarás la simpatía de la gente que te rodea, tanto conocidos, como por conocer. En el trabajo, en el terreno laboral este parece ser un momento prometedor. En la salud, hoy será buena físicamente, solo que tendrás que prestar más atención a tus procesos internos, y sobre todo a tu diálogo interno.

ESCORPIO

En el amor, te sientes ansioso de libertad. En el trabajo, tu regente, el planeta Plutón, está todavía en movimiento retrógrado, esto indica una necesidad de tomarse un tiempo para reorganizarse y evitar los errores del pasado en lo que se refiere al manejo de sumas importantes de dinero o responsabilidades de gran porte. En la salud, unas horas más de sueño te ayudarán a sentirte mucho mejor de lo que te venías sintiendo en la semana que se fue.

SAGITARIO

En el amor, las aventuras románticas se aceleran por lo que hay muchas posibilidades de encontrar el amor. En el trabajo, horóscopo de hoy sugiere que necesitarás saber cosas durante los tiempos de escasez. Es decir, cuanta más información tengas y mejor sea tu formación, mejores posibilidades para ti. En la salud, tu cuerpo necesita moverse y tú necesitas de ese movimiento para canalizar todo tu exceso de energía.

CAPRICORNIO

En el amor, la luna en tu signo en conjunción a tu regente Saturno te ayuda a conectar con tu camino de vida, sin tomar atajos. Con paciencia y la perseverancia podrás construir una nueva forma de relación. En el trabajo, te enfrentarás a los problemas que surjan en tu vida financiera con carácter y determinación. En la salud, sentirse bien y pleno es la base fundamental para disfrutar de la vida cotidiana. Si te sientes inseguro cuando te ves al espejo es imposible que lleves adelante tus planes con confianza.

ACUARIO

En el amor, Venus entrará en tu casa VII la del amor, señalando más socialización en casa y con la familia. Puede haber una relación romántica con una conexión familiar o con alguien presentado por la familia. En el trabajo, en cuanto al terreno laboral y económico, tu planeta financiero Neptuno ha estado retrógrado durante muchos meses y además hoy recibe aspectos estresantes. Así que tienes que trabajar más duro para lograr tus objetivos financieros. En la salud, estos días te vendría bien un masaje de caderas, cuello y garganta. Una limpieza de riñón a base de hierbas también puede ser útil si te sientes mal.

PISCIS

En el amor, si dejas de imaginar mil escenarios posibles en tu mente y pasas a la acción y a vivir el momento presente, seas mucho más feliz. En el trabajo, tu bondad puede confundirse y te pueden tomar por tonto. Tú compartes todas tus contraseñas de servicios contratados con amigos y familiares y prestas sin reproches herramientas cuando te las piden. En la salud, es un período perfecto para conocerte a ti mismo, re-evaluar tus valores y actitudes en ciertos aspectos de la vida.