Insólito: pareja se casa por videollamada sin conocerse en la vida real

Son muchas las noticias insólitas que se pueden encontrar en la web, pero ésta sin dudas llamó la atención de todos. Una mujer brasileña y un hombre alemán, luego de estar un mes en contacto por videollamadas y sin conocerse en persona, decidieron casarse. La ceremonia tuvo que realizarse de manera virtual debido a la pandemia de coronavirus.

Los flamantes recién casados son Cíntia Araújo, que vive en Brasil, tiene 39 años, y Timo Arnstadt, que vive en Alemania y tiene 45 años. Se conocieron gracias a un amigo en común y aunque sus encuentros sólo habían sido virtuales, su amor fue más fuerte y los hizo unirse para siempre.

"Sé que no todos se casarían con una persona a la que ni siquiera vieron en persona. Mis amigos me dijeron que estaba loco. Les expliqué que me enamoré de ella porque Cíntia tiene la actitud y la personalidad correcta, además de ser hermosa. Tenemos los mismos planes. Todo lo que sé de ella me basta", indicó el novio.

El broche de oro se dio cuatro días después del matrimonio, la pareja por fin pudo encontrarse en el aeropuerto de Sao Paulo e intercambiaron los anillos.