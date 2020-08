El horóscopo de hoy de todos los signos: viernes de 28 agosto de 2020

Descubrí las predicciones que le deparan a tu signo zodiacal para este viernes 27 de agosto de 2020. Muchos cambios y acontecimientos importantes se aproximan.

ARIES

En el amor, el acuerdo matrimonial será extremadamente favorecido, sin importar que estés legalmente casados o solo convivas bajo el mismo techo. En el trabajo, tu cielo Aries te dota de una potente lucidez en los negocios, serás el signo con mejor sentido de la realidad. En la salud, evitá los dolores de cabeza, pero de manera metafórica. Las actitudes indiscretas te generarán ansiedades, y no te conviene hablar de temas que no te competen.

TAURO

En el amor, eres un amante radical y tienes muchas ganas de exprimir cada minuto de este viernes, que sin duda será irrepetible. En el trabajo, administras tus finanzas de forma poco oportuna, y te da pereza prever qué sucederá mañana, pasado, el año que viene. En la salud, la única dolencia que puedes sufrir hoy estará relacionada con el sistema digestivo.

GÉMINIS

En el amor, la luna está en el signo de Capricornio y te propone una mayor responsabilidad para con los demás. En el trabajo, algunas situaciones problemáticas que tengas con una persona de tu ámbito laboral podrán resolverse si te inclinas por las soluciones que involucran un tono más comprometido. En la salud, no dejes llevarte por comentarios que te desvalorizan.

CÁNCER

En el amor, intenta llevar una vida sencilla, la búsqueda constante de la perfección te agotará hasta límites insospechados. No hagas comentarios jocosos si la situación no es propicia. En el trabajo, te costará gastar dinero, al menos, de la misma forma que lo hacías antaño. Te vuelves muy cerebral. En la salud, vivirás un viernes lleno de euforia; no habrá cabida para el cansancio o el desaliento, y ayudarás a otras personas con mucha parsimonia a tener un día más dinámico.

LEO

En el amor, el trígono entre la Luna, el Sol y Urano harán que tus emociones estarán a flor de piel y estarás más sensible de lo normal. En el trabajo, si estás pensando en emprender un negocio es un día favorable para hacer nuevos contactos, pero no para lanzar una empresa. En la salud, deberás hidratarte mucho a lo largo del día con agua ya que tu cuerpo necesitará una especie de purificación interna.

VIRGO

En el amor, los solteros son más favorecidos: verás la vida desde un prisma muy simple. Será suficiente seducir a quien te gusta, el resto vendrá por sí solo. En el trabajo, la lectura te ayudará a desarrollar un espíritu filosófico y maduro con tu economía. En la salud, un amigo va a animarte a practicar una actividad física de manera regular.

LIBRA

En el amor, te verás influenciado por Venus desde un ángulo poco favorable, por lo que podrás vivir tiempos de inestabilidad emocional, mal humor y falta de constancia en las expresiones afectivas. En el trabajo, la presencia de Mercurio en Leo, favorece y puede indicar un tiempo de muchas ganancias económicas. En la salud, Leo gobierna el corazón y la circulación sanguínea, por lo que tus enfermedades son, por lo tanto, las afecciones cardíacas y todos los trastornos de la circulación procedentes de alguna alteración de la sangre, tales como fiebres, inflamaciones o intoxicaciones.

ESCORPIO

En el amor, no siempre debes hacer las paces cuando te sientes agredido, quizás sea la hora de decir adiós. En el trabajo, la urgencia de generar cambios invade también el área del trabajo y la profesión. En la salud, vivirás una jornada con muchas ideas. Puede que te cueste dejar la mente en blanco y por ello podrías sufrir dificultades para conciliar el sueño.

SAGITARIO

En el amor, será un día importante tanto en el aspecto romántico como en el de las relaciones. En el trabajo, profesional y financieramente debes tener en cuenta que Urano, el único planeta en cualquiera de tus dos casas profesionales se está desacelerando, antes de un giro retrógrado en tu sector de trabajo. En la salud, estás a punto de experimentar una variedad de eventos inesperados, algunos de los cuales pueden traerte nuevas oportunidades de desarrollo personal.

CAPRICORNIO

En el amor, la constante en la última temporada son los cambios abruptos para los nativos de tu signo. La vida no te da tregua y continúa trayendo escenas dignas de una buena película de amor. En el trabajo, el planeta Marte influye de un modo áspero en la vida de los nativos de tu signo, Capricornio. Las cabras son las mejores a la hora de manifestar vitalidad y constancia, pero la presencia del planeta de la acción puede ser contraproducente y llevarte a vivir momentos de dificultad fruto de un pésimo empleo de la fuerza interior. En la salud, para los hijos de Saturno es importante la salud auditiva por ser este sentido el principal para Capricornio.

ACUARIO

En el amor, intenta ser mucho más consecuente con tus actos y apostar por lo que realmente vale la pena, sino sufrirás mucho. En el trabajo, según los astros pueden surgir ciertas complicaciones que te pueden sacar de quicio literalmente. Intenta controlar tu mal genio y no decir lo primero que se te pasa por la cabeza porque podrías herir a alguien sin querer. En la salud, hay oportunidades que tendrás que tomar para mejorar tu vida.

PISCIS

En el amor, un amigo te hará saber que tu cónyuge tiene un perfil activo en una web o aplicación para buscar pareja. En el trabajo, los astros prevén pérdidas económicas en materia de inversiones inmobiliarias y alquileres. En la salud, un dolor de cabeza al despertarte te dejará aturdido mientras te preparas para salir de casa.