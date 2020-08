El horóscopo de hoy de todos los signos: viernes 21 de agosto de 2020

Descubrí las predicciones que le deparan a tu signo zodiacal para este viernes 21 de agosto de 2020. Muchos cambios y acontecimientos importantes se aproximan.

ARIES

En el amor, en muchas ocasiones sientes que la llama del amor no se prende con fuerza. En el trabajo, no trates de buscar el camino fácil. En la salud, no te olvides de ejercitar tu cerebro, solo así lograrás que permanezca sano.

TAURO

En el amor, te encuentras en un día muy constructivo y maduro en lo que respecta al amor. En el trabajo, esta jornada dejará interesantes beneficios para aquellos nativos que se dedican al sector de las transacciones inmobiliarias. En la salud, si quieres mantenerte joven por mucho tiempo, piensa en dejar esos hábitos que son nocivos para tu físico y tu mente.

GÉMINIS

En el amor, la influencia positiva de Venus en Cáncer te impulsa a disfrutar de situaciones domésticas que en otra época de la vida te hubieran parecido tediosas. En el trabajo, un amigo con los pies en la tierra te auxiliará. En la salud, los nativos del signo estarán susceptibles de padecer inflamaciones y molestias derivadas de un exceso de energía.

CÁNCER

En el amor, no te calles tus pensamientos ni tus emociones. En el trabajo, el dinero no es todo en la vida. En la salud, el planeta Venus te inclinará hacia una suavidad que puede ser benéfica para tu salud.

LEO

En el amor, un buen amigo necesitará de tus consejos y apoyo. En el trabajo, con la entrada de Mercurio en Virgo necesitarás poder concentrarte en tu empleo. En la salud, con la luna creciente en Libra es el mejor momento para realizarte un tratamiento en las uñas.

VIRGO

En el amor, a nadie le amarga un cambio, la monotonía puede ser francamente agotadora. En el trabajo, que nada ni nadie te pare en el trabajo. En la salud, sientes una energía concentrada dentro de tu ser.

LIBRA

En el amor, la tranquilidad será el eje que marque tu relación amorosa. En el trabajo, todo marcha según lo esperado. En la salud, Parece que hoy se restablecerá la armonía en todos los aspectos de tu vida, incluyendo la salud.

ESCORPIO

En el amor, es un día favorable para encontrar una nueva forma de amar para los nativos de tu signo. En el trabajo, en asuntos profesionales llegarán excelentes noticias para ti. En la salud, para evitar dolores en los pies utiliza un calzado cómodo.

SAGITARIO

En el amor, el acercamiento será fundamental para el amor. En el trabajo, sientes que estás estancado, esa sensación se intensificará hoy. En la salud, es probable que te sientas angustiado por la sensación de encierro que se apoderará de ti.

CAPRICORNIO

En el amor, es tiempo de soltar el control. En el trabajo, todos los días puedes aprender algo nuevo. En la salud, si todavía estás teniendo un mal hábito, quizás sea momento de dejarlo atrás.

ACUARIO

En el amor, grandes sorpresas en el terreno amoroso se aproximan. En el trabajo, las buenas noticias será una constante hoy en todos los aspectos de la vida. En la salud, procura meditar acerca de tu bienestar espiritual.

PISCIS

En el amor, día tranquilo pero exento de romanticismo. En el trabajo, el desempleado seguramente encuentre trabajo en los próximos días. En la salud, si notas tu pelo sin brillo la Luna creciente puede ayudarte con este problema.