El horóscopo de hoy de todos los signos: jueves 20 de agosto de 2020

Descubrí las predicciones que le deparan a tu signo zodiacal para este jueves 20 de agosto de 2020. Muchos cambios y acontecimientos importantes se aproximan.

ARIES

En el amor, te divides entre lo tradicional y lo novedoso. En el trabajo, aprende de tus propios errores. En la salud, utiliza productos de cosmética e higiene de buena calidad.

TAURO

En el amor, el día estará cargado de pasión y erotismo. En el trabajo, tu cerebro trabaja de manera más ágil esta jornada. En la salud, evita alimentos que te provocan digestiones pesadas o que te causan acidez.

GÉMINIS

En el amor, nunca es tarde para cambiar el rumbo. En el trabajo, podrías sentir que los asuntos financieros van por vías que no son favorables. En la salud, no es tiempo de quejas si sabes bien que no estás tratando a tu cuerpo como lo merece.

CÁNCER

En el amor, necesitas apartar de tu lado a algunas amistades que sueltan más veneno que cariño. En el trabajo, pon en alza tu sensatez. En la salud, tu cuerpo necesita proteínas, hidratos de carbono y también grasas para funcionar bien.

LEO

En el amor, un día con poco movimiento en cuanto a lo sentimental. En el trabajo, los astros prevén un día estresante hasta llegar al hogar. En la salud, puedes tener sueños muy vívidos e incluso premonitorios.

VIRGO

En el amor, el signo mejor mirado por los astros en asuntos de amor. En el trabajo, la palabra mudanza estará sobre la mesa. En la salud, hay bastante neutralidad en tu bienestar.

LIBRA

En el amor, recibirás noticias inesperadas en el amor. En el trabajo, no tendrás problemas a nivel profesional. En la salud, es posible que padezcas alguna molestia en la zona lumbar.

ESCORPIO

En el amor, existen situaciones en las que debes aceptar lo que es para no sufrir ni tampoco herir al otro. En el trabajo, si te centras en lo real no te desilusionarás tan fácil. En la salud, es un día perfecto para brindarte un buen masaje relajante para desanudar esas contracturas tan dolorosas.

SAGITARIO

En el amor, recibirás una sorpresa. En el trabajo, tu tiempo en el trabajo será intensivo. En la salud, todo en su justa medida no perjudica.

CAPRICORNIO

En el amor, sentirás agradecimiento por el amor que te rodea. En el trabajo, el planeta de los negocios y de los movimientos está en tu zona de los socios. En la salud, las influencias astrales son excelentes para la salud de los nativos del signo de la cabra.

ACUARIO

En el amor, todo tu potencial estará al servicio del amor en todas sus formas. En el trabajo, te costará trabajo tomar algunas decisiones. En la salud, tu estado de ánimo sea bastante neutral.

PISCIS

En el amor, los astros podrían sorprenderte con un embarazo no planificado. En el trabajo, Urano te trae una tremenda sorpresa. En la salud, el ambiente que te rodee será de paz y armonía.