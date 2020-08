Asombroso test: "Según tu animal preferido, ¿cómo es tu personalidad?"

En el último tiempo, los acertijos lógicos y los test psicológicos se han convertido en los favoritos por los internautas para combatir el aburrimiento. En las redes se pueden encontrar de los más variados. En esta oportunidad te acercamos un nuevo test que te ayudará a conocer más de tu personalidad gracias a tu animal favorito.

Las opciones son sencillas, debes elegir entre un perro, un gato, un mono, un delfín o un águila. ¿Te animas a descubrir el resultado?

Si tu respuesta fue el perro, es probable que el resto de las personas confíen en ti y en tu lealtad. Tienes un gran sentido de protección innato. Ademas, confías en tu propio instinto y te gusta compartir tiempo con tus seres queridos.

Si tu elección fue el gato es porque tienes un encanto secreto que cautiva a los demás. Tienes algo de misterioso, o al menos prefieres no contar todos tus detalles personales a otras personas. No le tienes miedo al peligro.

Si tu opción fue el mono es debido a que tienes una inteligencia viva. Amas profundamente la naturaleza y en ocasiones los demás te consideran un poco raro. Eres una persona muy fuerte y lo más importante es que tienes una gran sabiduría.

Por otro lado, si elegiste el águila indica que lo que más temes es perder tu amada libertad. No te asustas fácilmente y vas al frente. Además, confías en tus posibilidades y cuando te pones una meta, no paras hasta lograrla.

Por último y no menos importante, si tu elección fue el delfín, eres una buena persona. Por momentos un poco ingenua y extremadamente sensible. Prefieres situaciones tranquilas que no asuman mucho riesgos.