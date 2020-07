¡Al límite! Con un corset blanco, Romina Malaspina deslumbró otra vez

Romina Malaspina es, sin lugar a dudas, sinónimo de belleza. Día a día deslumbra con los hermosos looks que elige para salir al aire por Canal 26. Junto a Diego Codini conduce el noticiero en la pantalla chica.

Esta semana cumplió 26 años y lo festejo "sola pero feliz". Así se mostró en sus historias de Instagram cantando "Where is the love" de The Black Eyed Peas.

La modelo, al parecer, está en su mejor momento. En redes compartió, con sus casi dos millones de seguidores, la alegría de haberse mudado a un departamento nuevo.

Hace horas lució un espectacular look que dejó sin aliento a varios de sus fanáticos. Se la ve con un increíble corset blanco acordonado por delante y un elegante saco.