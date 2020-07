La insólita foto que Sebastián Yatra le mandó a Ricky Montaner

Los intérpretes de "Ya no tiene novio" no dejan de tirarse indirectas en redes sociales. Al parecer, según revelaron fuentes cercanas, no se soportaron durante las grabaciones del tema que es furor. El conflicto se agudizó aún más luego de que la ex de Yatra asegurara que Ricky lo imita en todo.

Días atrás el cantante colombiano publicó un video con el mismo corte que Montaner y escribió: "Ricky así tengo el pelo como tus stories pero más largo". El venezonalo no tardó en responderle: "Yatra ni lo intentes, sólo hay uno".

Ahora fue el turno del novio de Roitman de tomar revancha y de alguna manera, burlarse de la forma en que el ex de Tini lleva su cabello.

"Aquí una foto de Yatra que me mandó por WhatsApp", escribió junto a la instantánea. La foto fue furor entre sus seguidores por el increíble parecido a la hora de imitarlo.